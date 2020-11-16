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17 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 листопада, у світі відзначають День студента, а віряни вшановують пам'ять священномучеників Никандра і Єрмея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святих священномучеників Никандра, єпископа Мирського і Єрмея пресвітера. Вони були учнями та послідовниками апостола Павла. Святі звернули до Христа багатьох язичників. За це їх схопили та привели на допит.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 17 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Олександр, Микола, Степан, Іван, Євгенія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день студентів
- 1663 – укладені "Батуринські статті" між гетьманом Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя.
- 1804 – Засновано університет у Харкові.
- 1869 – Відкрився Суецький канал.
- 1913 – Панамським каналом проходить перше судно.
- 1933 – США оголошують про визнання СРСР та встановили з ним торгові відносини.
- 1948 – введено в експлуатацію газопровід Дашава-Київ, діаметром 500 мм і довжиною 509 км. Офіційний день заснування "Київтрансгазу".
- 1959 – Південноафриканська компанія "Де Бірс", Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів.
- 1964 – Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки.
- 1966 – у ніч з 16 на 17 листопада 1966 року зареєстрований найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів (з'являються регулярно через кожні 33,25 року) були видні на небі між східною частиною СРСР і західною частиною Північної Америки.
- 1967 – "The Beatles" закінчують роботу в студії над альбомом "Magical Mystery Tour".
- 1968 – Переговори в Солсбері між представниками Великої Британії та Родезії заходять в безвихідь.
- 1969 – В Гельсінкі починаються радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.
- 1970 – Після м'якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції "Місяць-17" в подорож по супутнику Землі відправляється "Місяцехід-1".
- 1971 – Військовий переворот в Північній Ірландії.
- 1989 – Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, присвячену 50-річчю протестів проти нацистської окупації 1939 року. З цього фактично почалася "оксамитова революція", що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.
- 1989 – Беназір Бхутто обрали прем'єр-міністром Пакистану.
- 1994 – Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР "Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим").
- 2000 – Україна ніколи не буде ядерною державою, заявив експрезидент України Леонід Кучма на зустрічі зі студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
- 2001 – Один з трьох пілотів-терористів з Гамбурга за день до нападу на США написав докладний прощальний лист своїй подрузі до Бохума.
- 2001 – Колишній президент Афганістану Бургануддін Раббані повернувся до Кабула через п'ять років після того, як був зміщений рухом "Талібан".
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИСТОПАДА
- 1503 – Аньйоло Бронзіно, видатний італійський художник доби маньєризму.
- 1587 – Йост ван ден Вондел, нідерландський поет і драматург, один з найяскравіших представників "Золотого століття" нідерландської літератури, основоположник нідерландської національної драми.
- 1749 – Ніколя Аппер, французький винахідник, розробив метод консервації продуктів (апертизація).
- 1788 – Михайло Щепкін, видатний актор української та російської сцени.
- 1790 – Август Фердинанд Мебіус, німецький геометр і астроном.
- 1811 – Микола Іванишев, професор Київського університету, автор праць з історії українських правових інститутів, головний редактор видань Київської археографічної комісії.
- 1869 – Климентій (Шептицький), Блаженний Католицької Церкви, церковний діяч і архімандрит монахів Студійського уставу, захисник Української греко-католицької церкви.
- 1895 – Михайло Бахтін, російський та український філософ, літературознавець, теоретик та історик культури.
- 1896 – Лев Виготський, психолог, засновник культурно-історичної школи в психології.
- 1901 – Лі Страсберг, американський режисер, актор і продюсер українського походження.
- 1906 – Хонда Сойтіро, японський інженер та підприємець. У 1948 році заснував компанію Honda, яку зробив великою транснаціональною корпорацією.
- 1942 – Мартін Скорсезе, режисер американського і світового кіно.
- 1944 – Денні ДеВіто, комедійний актор.
- 1944 – Рем Колгас, нідерландський архітектор, теоретик деконструктивізму.
- 1955 – Денніс Марук, українсько-канадський професійний хокеїст українського походження, грав в Національній хокейній лізі (НХЛ).
- 1965 – Руслана Писанка, українська акторка та телеведуча.
- 1966 – Софі Марсо, французька акторка й режисер кіно.
- 1989 – Роман Зозуля, український футболіст, нападник збірної України та ФК "Дніпро".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Туман – до відлиги, а ось іній на деревах і траві – до холодів.
- Побачили комара? Значить, зима буде теплою.
- Качки залишаються на зимівлю – до м'якої зими.
- Якщо випало багато снігу, то буде хороший урожай озимих.
- Якщо сніжок випав і не тане, то буде навесні багато пролісків.
- Якщо на річці лід купами стає, то буде багато хліба.
- Якщо по небу пливуть хвилясті хмари, схожі на гребені морської хвилі, то скоро погода зіпсується.
- Зоря ввечері зелена – до ясної погоди.
- Якщо кури курличуть, общипують і перебирають пір'я, то буде снігопад.
- Вдалині ліс почорнів – чекай відлиги.
- Якщо біля сонця білі кола, то насувається сніжна буря.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день нічого не можна виносити з дому і давати в борг, інакше нещастя на себе накличете.
- Щоб нечиста сила в житло не проникла, над дверима і вікнами потрібно крейдою хрести накреслити. Також на підвіконні можна розкласти грона горобини.
- Захистити свій будинок можна і за допомогою підкови або зміїних кожушків (старої шкури, яку змії скидають в період линьби).
- У цей день не можна грати весілля, судитися, починати нові справи, знайомитися з людьми. Все це не принесе користі.
- Щоб чоловік кинув пити або гуляти, його в Єрьомін день слід утримати будинку. Якщо це зробити, то він переосмислити свою поведінку і стане на шлях істинний.
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