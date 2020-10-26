Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні

коли будуть вихідні у листопаді 2020 року

Додаткові державні вихідні у листопаді 2020 з нагоди Дня студента не передбачені! У листопаді українці отримають усі традиційні вихідні суботи-неділі. Дізнайтеся, скільки ж офіційних вихідних буде в Україні у листопаді!

На листопад 2020 року не передбачений додатковий вихідний день з нагоди Дня студента, адже всі державні свята заздалегідь зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього осіннього місяця українці отримають 9 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у листопаді 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!

17 листопада з нагоди Дня студента НЕ буде додаткового вихідного дня. Цей день припадає на вівторок.

Календар вихідних на листопад 2020:

Листопад 2020 року ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у листопадні виділено червоним кольором

Зауважте, що у вихідні у всіх державних та офіційних установах – це неробочі дні та зустріч з громадянами не відбувається.

Усі державні та релігійні свята у листопаді

1 листопада , неділя – День Вегана

, неділя – День Вегана 2 листопада , понеділок – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

, понеділок – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів 3 листопада , вівторок – День інженерних військ України

, вівторок – День інженерних військ України 4 листопада , середа – День залізничника України

, середа – День залізничника України 5 листопада , четвер – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі

, четвер – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі 6 листопада , п'ятниця – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

, п'ятниця – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів 7 листопада , субота – День чоловіків

, субота – День чоловіків 8 листопада , неділя – День виноградаря і винороба

, неділя – День виноградаря і винороба 9 листопада , понеділок – Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

, понеділок – Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва 10 листопада , вівторок – Всесвітній день молоді

, вівторок – Всесвітній день молоді 11 листопада , середа – Всесвітній день географічних інформаційних систем

, середа – Всесвітній день географічних інформаційних систем 12 листопада , четвер – Всесвітній День боротьби з пневмонією

, четвер – Всесвітній День боротьби з пневмонією 13 листопада , п'ятниця – Міжнародний день сліпих

, п'ятниця – Міжнародний день сліпих 14 листопада , субота – День боротьби проти діабету

, субота – День боротьби проти діабету 15 листопада , неділя – Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій

, неділя – Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій 16 листопада , понеділок – День працівників радіо, телебачення та зв'язку України

, понеділок – День працівників радіо, телебачення та зв'язку України 17 листопада , вівторок – Міжнародний день студентів

, вівторок – Міжнародний день студентів 18 листопада , середа – День сержанта Збройних Сил України

, середа – День сержанта Збройних Сил України 19 листопада , четвер – Міжнародний день відмови від паління

, четвер – Міжнародний день відмови від паління 20 листопада , п'ятниця – Всесвітній день дитини

, п'ятниця – Всесвітній день дитини 21 листопада , субота – Всесвітній день телебачення

, субота – Всесвітній день телебачення 22 листопада , неділя – Міжнародний день сина

, неділя – Міжнародний день сина 23 листопада , понеділок – День Фібоначчі

, понеділок – День Фібоначчі 24 листопада , вівторок – День завоювання друзів

, вівторок – День завоювання друзів 25 листопада , середа – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

, середа – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 26 листопада , четвер – День подяки

, четвер – День подяки 27 листопада , п'ятниця – День без покупок

, п'ятниця – День без покупок 28 листопада , субота – День пам'яті жертв голодомору

, субота – День пам'яті жертв голодомору 29 листопада , неділя – Міжнародний день Біблії

, неділя – Міжнародний день Біблії 30 листопада, понеділок – День домашніх тварин

Що робити на вихідних у листопаді:

В Україні карантин триває до 31 грудня. Попри послаблення, ви повинні залишатися вдома, якщо немає нагальної потреби виходити кудись, та дотримуватися санітарних норм. Подорожі закордон та масові розваги поки що не для вас, адже це не найкращий час ходити на масові заходи. Є певні виключення, але вони діють з деякими обмеженнями.

Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля у листопаді:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина чи мотоцикл, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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