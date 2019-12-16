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День Святого Миколая

17 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 грудня – вівторок

Сьогодні, 17 грудня, віряни вшановують пам'ять великомучениці Варвари. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять християнської великомучениці Варвари. Ця свята вважається захисницею від насильницької та раптової смерті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 17 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Геннадій, Іван, Уляна, Яна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День працівника державної виконавчої служби в Україні
  • День білоруського кіно
  • День святої великомучениці Варвари
  • 1538 – Папа Римський Павло III відлучив від Церкви англійського короля Генріха VIII.
  • 1668 – на старшинській раді в Новгороді-Сіверському Дем'ян Многогрішний обраний "сіверським гетьманом".
  • 1777 – Франція визнала незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки).
  • 1790 – У Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків.
  • 1895 – У США запатентували машину для виробництва шпагату.
  • 1897 – На Харківському паротягобудівному заводі збудували перший український паротяг.
  • 1903 – Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером. Політ тривав 12 секунд.
  • 1920 – летовище Схіпхол в Амстердамі почали використовувати для прийому літаків цивільної авіації. Нині – головний аеропорт Голландії.
  • 1957 – США провели перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Атлас".
  • 1962 – Відбувся перший виступ Beatles на телебаченні на каналі Granada TV вони виконали пісню "Love Me Do".
  • 1982 – на екрани США вийшов фільм Сідні Поллака "Тутсі" за участю Джессіки Ланж і Дастіна Гоффмана у головних ролях.
  • 1984 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах".
  • 1986 – У Кембридзькому шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів.
  • 1989 – На телеканалі Fox (США) відбулась прем'єра мультсеріалу "Сімпсони".
  • 1990 – У Москві почався IV з'їзд народних депутатів СРСР, у перший же день якого прозвучала вимога відставки президента Михайла Горбачова.
  • 1992 – Депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць – Чехії та Словаччини.
  • 1992 – У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписано Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі – (NAFTA).
  • 1996 – У столиці Перу Лімі члени ліванського Революційного руху Тупак Амару захопили в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії й погрожували їх убити. Лише через 5 місяців поліція визволила заручників і знищила терористів.
  • 1998 – США і Велика Британія завдали авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням. Таке ускладнення міжнародної ситуації дозволило відкласти призначене на наступний день голосування в Конгресі США щодо імпічменту президента Білла Клінтона.
  • 2003 – У світовий прокат вийшов фільм "Володар перснів: Повернення короля", останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений "Оскарами".
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ХТО НАРОДИВСЯ 17 ГРУДНЯ

  • 1749 – Доменіко Чімароза, італійський композитор, один із найяскравіших представників опери-буф.
  • 1778 – Гемфрі Деві, британський фізик і хімік, один із засновників електрохімії, винахідник гірничої лампи.
  • 1797 – Джозеф Генрі, американський фізик, дослідник електромагнетизму, перший директор Смітсонівського інституту.
  • 1830 – Жуль де Ґонкур, французький письменник.
  • 1853 – Еміль Ру, французький мікробіолог, виділив дифтерійний токсин та розробив антидифтерійну сироватку, співавтор однієї з перших праць про віруси.
  • 1866 – Євген Буковецький, український живописець, ініціатор створення Товариства художників імені Киріака Костанді.
  • 1870 – Андрій Алиськевич, український педагог, науковий і громадський діяч.
  • 1873 – Форд Медокс Форд, англійський романіст, поет, критик; зіграв важливу роль у розвитку англійської літератури початку 20-го століття.
  • 1877 – Данило Щербаківський, етнограф, дослідник українського народного мистецтва, археолог і музейний діяч.
  • 1887 – Йозеф Лада, чеський графік, ілюстратор творів Ярослава Гашека.
  • 1903 – Ерскін Колдвел, американський письменник.
  • 1908 – Віллард Френк Ліббі, американський хімік, творець методу радіовуглецевого датування, що використовують в археології й антропології, лауреат Нобелівської премії 1960 року.
  • 1908 – Юрій Шевельов (Шерех), славіст-мовознавець, історик літератури, письменник, критик, академік Національної академії наук України.
  • 1924 – Коберідзе Отар Леонтійович, грузинський актор, кінорежисер і сценарист.
  • 1930 – Боб Гуччіоне, засновник журналу для чоловіків Penthouse.
  • 1936 – Франциск, 266-ий Папа Римський.
  • 1939 – Едді Кендрікс, учасник американського гурту "The Temptations", член Залу слави рок-н-ролу.
  • 1946 – Юджин Леві, канадський письменник, співак, комедійний актор.
  • 1974 – Турбіна Ніка Георгіївна, талановита ялтинська поетеса, відома своїми віршами, які написала в ранньому віці.
  • 1975 – Міла Йовович, французька й американська акторка українського походження (уродженка Києва).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо за вікном мороз, то холодна погода триватиме ще довго.
  • Зоряне небо – до холодів, тьмяне – до відлиги.
  • Дим з труби вгору йде – до морозу, стелиться по землі – до потепління.
  • Червоний захід – до ясної погоди.
  • Хмарна погода віщує сніг.
  • Якщо на вулиці тепло, то буде хороший урожай льону.
  • Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуються морози.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Варвару є заборона на "жіночі" роботи – ткацтво та прядіння, а от мити посуд та прибирати можна.
  • На Варвару не можна пропускати молитву. Якщо не вдається відвідати церкву, то помоліться святій вдома.
  • Сьогодгі не можна ні з ким сваритися, а також не лихословте.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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