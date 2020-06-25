Як залишатися щасливим на роботі: три лайфхаки

Робота – це майже завжди стрес, але якщо слідувати цим простим правилам, його можна значно зменшити або зовсім звести нанівець.

Розділіть роботу і життя

Думки про роботу викликають неврози, які погано впливають на роботу. Ця очевидна для багатьох закономірність тепер підтверджена наукою на основі теорії меж, дисципліни, що вивчає відношення людини до простору і часу, які він вважає своїми власними.

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Якщо ви перевіряєте пошту, прийшовши додому з роботи або у вихідний, є ризик, що у вас розвинеться невроз.

Відгороджується від інфошуму

Включивши робочий комп'ютер, людина потрапляє відразу в кілька комунікаційних середовищ. Різна інформація надходить до нас різними каналами, вимагаючи від нас реакції. Цей ефект інформаційного шуму призводить до того, що в результаті ми відволікаємося, і як мінімум кілька годин на день йде на безцільне блукання мережами.

Не будьте трудоголіком

Якщо вам здається, що ви незамінні, наступний етап це нервовий зрив, вважає дослідник Гордон Пітерсон. Взагалі-то, трудоголіків люблять всі. Якщо людина багато працює і багато чого домагається вона успішна. Для декого ярлик трудоголіка це знак пошани.

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