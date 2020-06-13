Учені назвали фактор, який підвищує продуктивність

Психологи з Університету Британської Колумбії з'ясували, що люди швидше вирішують проблеми, які доставляють їм сильний дискомфорт. Страх перед завданням може викликати такий стрес, що людина не буде байдикувати і постарається зробити все якомога швидше.

Усе залежить від сприйняття ситуації, з'ясували вчені.

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Наприклад, люди, які турбуються про те, що на пенсії і не буде на що жити, на 43% частіше переходять до активного накопичення грошей, ніж ті, хто не переживає і просто чекає. Те ж саме стосується розставань – якщо людина вважає це стресовою ситуацією, то вона піде на болючу розмову швидше.

Виявилося, що стрес підвищує продуктивність

Якщо завдання неприємне, але терпиме, люди можуть відкладати його на місяці і навіть роки. Вчені запропонували вихід з таких ситуацій: уявіть собі найбільш негативні наслідки своєї бездіяльності. Простіше кажучи, налякати себе – тоді справи підуть набагато швидше.

До слова, такий підхід можна використати тим, хто боїться ходити до стоматолога. Просто уявіть, що крихітна дірочка у вашому зубі стане причиною безсонних ночей і страждань. Може, не варто відкладати до останнього?

Схожий принцип діє, коли людям потрібно зробити вибір, що почути раніше: хорошу або погану новину. Більшість вибере погану, тільки щоб позбавити себе від негативних емоцій.

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