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15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя

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Найкращі українські фразеологізми - фото 1
Найкращі українські фразеологізми

Зібрали для вас найкращі українські фразеологізми, які точно знадобляться вам у щоденному спілкуванні. Здивуйте рідних своєю багатою мовою!

До вашої уваги українські фразеологізми на всі випадки життя. Вживайте їх вдома і на роботі, і ви вразите людей своєю начитаністю. Гайда!

15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195875

Давати горобцям дулі – ходити без діла, тинятися, байдикувати. Можна ще баглаї годувати; клеїти дурня; бити байдики, ловити ґави; лежати лежнем; посиденьки справляти.

15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195879

З дощу та під ринву – з однієї неприємності потрапити в іншу, ще більшу. Гарний синонім до більш звичного "з вогню та в полум'я". А ось ще варіанти: тікав від диму, та впав у вогонь; з калюжі та в болото; утікав від вовка, та натрапив на ведмедя".

15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195881

Сміятися на кутні – означає геть протилежне – плакати. Самі поміркуйте: зазвичай, людина сміється, коли їй радісно. Та щоб стало видно кутні зуби, усмішка має бути дуже натягнутою. Так буває, коли сміються з примусу, під тиском або плачуть.

15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195882

Як з гуски вода – хтось зовсім не реагує на щось. Відомо, що вода з гусячого пір'я спадає тому, що гуска постійно змащує його жиром, який виробляє залоза, розташована біля хвоста. Отак і наші, приміром, нардепи – на вимоги людей вони не реагують, від кримінальних справ тікають закордон, та ще й з рук їм усе сходить.

15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195883

Товкти воду в ступі – займатися чим-небудь непотрібним, марно гаяти час; те саме, що "переливати з пустого в порожнє". Цікава історія походження цього фразеологізма: раніше в наших предків був звичай, коли наречена товкла воду в ступі!

Так, у перший понеділок після весілля у будинок молодят сходилися всі родичі з боку нареченого. Вони сідали навколо столу, вручали молодій дружині ступу з водою і примушували її товкти. Усі її старання були спрямовані на те, щоб якомога більше і швидше розплескати на всіх воду. При цьому молода дружина не мала показувати своє роздратування. У цьому й полягав сенс обряду: родичі випробовували невістку на терпіння і працьовитість!

15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195884

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До сьомих (нових) віників – дуже довго, тривалий час. Забули про річницю? Вам про це до сьомих віників не забудуть ;)
15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195887
Позичати у Сірка очей – втратити почуття сорому, честі, власної гідності. Цей фразеологізм, погодьтеся, доречний у багатьох випадках щодо різних осіб.
15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195894
Знову за рибу гроші – наполягати на чомусь; настирливо повторювати уже відоме.
15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195895
Годувати жданиками – неодноразово обіцяти зробити щось, але не дотримуватися обіцянок.
15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195896
Небо прихилити – бути ладним зробити все можливе й неможливе для чийогось щастя. Прихиляйте небо для своїх коханих!
15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195908
Як Пилип із конопель – недоречно, недоладно або невчасно зробити, сказати що-небудь.
15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195910
Топтати ряст – жити.
Ряст вважають провісником весни. Щойно він з'являвся з-під снігу – люди поспішали на узлісся і босоніж пританцьовували зі словами: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, того року діждати і ряст потоптати!". Це означало, що людина, яка доторкнеться до живої природи, набереться життєвої сили, щоб дожити до наступної весни. Зараз обряд відійшов у минуле, а от фразеологізм й далі "живе" в народі.
15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195911

Ні за цапову душу – цілком даремно, марно.

15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195912

Передати куті меду – перебільшувати, виходити за межі допустимого.

15 влучних українських фразеологізмів на всі випадки життя - фото 195913
Як у Бога за пазухою – почуватися спокійно, затишно, у повній безпеці; жити в достатку. Ще фразеологізми-синоніми: жити паном; як у Бога за дверима; як вареник у маслі; як попів кіт на печі. Сподіваємося, саме так добре вам і живеться!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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