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12 красивих українських слів, які замінять популярні запозичення

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Радіо МАКСИМУМ знайомить вас з красивими українськими словами, якими варто замінити популярні запозичення у щоденному спілкуванні.

На сайті перекладу чужизмів "Словотвір" ми обрали найцікавіші українські словечка, і деякі з них вас по-справжньому здивують!

Вам буде цікаво: 10 українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів

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Похід або поїздку за покупками і сам процес закупівель краще називати закупами, а не шопінгом.

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Цим красивим словом замініть у повсякденному вжитку так звану "мертву лінію". Тож, встигайте не до дедлайну – а на реченець.

12 красивих українських слів, які замінять популярні запозичення - фото 190348 Новостворену компанію, яка будує свій бізнес на основі інноваційних технологій, пропонуємо вам називати почином, а не стартапом.
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Відому музичну композицію у виконанні іншого музиканта або колективу називайте не запозиченим "кавером", а нашим – переспівом.
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Пакуйте свій наплічник та гайда в мандри, бо літо вже ось-ось закінчиться!
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Новий день, новий лайк, кожна мить її клондайк... Слів із пісні не викинеш, зате у повсякденному мовленні наполегливо рекомендуємо вам ставити вподобайки, а не лайки.

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Замість танцювальних чи реп-батлів виявити найкращого можна в герці. Так цікавіше, правда?
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Інформація, розміщена на певному ресурсі, – це вміст, а не контент.
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Сподіваємося, ви вже давно говорите світлина, а не фото. Але про всяк випадок нагадуємо ;)
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Вам теж набридли щоденні фейки, точніш – побрехеньки, від кремлівських ЗМІ? Як ми вас розуміємо!
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Сподіваємося, вас оминають різні баги, або ж хиби.
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Популярний в мережі вигук wtf можна висловити колоритним "якого біса?".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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