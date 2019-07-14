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15 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 липня, віряни вшановують Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО
За релігійним календарем 15 липня віряни вшановують Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерни.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 15 липня, іменини відзначають власники таких імен: Фотій, Ювеналій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день навичок молоді – це свято засноване Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2014 року, з метою підвищення рівня інформованості про важливість інвестування у розвиток навичок молоді, поліпшення соціально-економічних умов для молодих людей для розв'язання проблем безробіття та неповної зайнятості.
- 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
- 1776 — Відкрито театр "Ла Скала".
- 1988 — На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.
- 1998 — Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.
Всесвітній день навичок молоді
ХТО НАРОДИВСЯ 15 липня
- 1606 — Гарменс Рембрандт ван Рейн, голландський художник.
- 1814 — Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботанік, етнограф, автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор. Брат Андрія Парфеновича Заблоцького-Десятовського та Михайла Парфеновича Заблоцького-Десятовського.
- 1892 — Рудницька Мілена Іванівна, український філософ.
- 1905 — Хвиля Олександр Леопольдович, актор.
- 1917 — Роберт Конквест, британський історик, дослідник Голодомору.
- 1930 — Жак Дерріда, французький філософ і теоретик літератури.
Роберт Конквест
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зірки сильно мерехтять – буде негода.
- Якщо сьогодні прополоти город, то бур'янів не буде.
- Соловей продовжує співати 14 липня – літо буде довгим.
- Народжені в цей день володіють великим терпінням. Вони хороші травники і лікарі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто турбувати бджіл без причини.
- Не давайте нікому меду.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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