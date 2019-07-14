15 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 липня, віряни вшановують Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За релігійним календарем 15 липня віряни вшановують Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 липня, іменини відзначають власники таких імен: Фотій, Ювеналій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день навичок молоді – це свято засноване Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2014 року, з метою підвищення рівня інформованості про важливість інвестування у розвиток навичок молоді, поліпшення соціально-економічних умов для молодих людей для розв'язання проблем безробіття та неповної зайнятості.

– це свято засноване Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2014 року, з метою підвищення рівня інформованості про важливість інвестування у розвиток навичок молоді, поліпшення соціально-економічних умов для молодих людей для розв'язання проблем безробіття та неповної зайнятості. 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

1776 — Відкрито театр "Ла Скала".

1988 — На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

1998 — Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.

Всесвітній день навичок молоді

ХТО НАРОДИВСЯ 15 липня

1606 — Гарменс Рембрандт ван Рейн, голландський художник.

1814 — Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботанік, етнограф, автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор. Брат Андрія Парфеновича Заблоцького-Десятовського та Михайла Парфеновича Заблоцького-Десятовського.

1892 — Рудницька Мілена Іванівна, український філософ.

1905 — Хвиля Олександр Леопольдович, актор.

1917 — Роберт Конквест, британський історик, дослідник Голодомору.

1930 — Жак Дерріда, французький філософ і теоретик літератури.

Роберт Конквест

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зірки сильно мерехтять – буде негода.

Якщо сьогодні прополоти город, то бур'янів не буде.

Соловей продовжує співати 14 липня – літо буде довгим.

Народжені в цей день володіють великим терпінням. Вони хороші травники і лікарі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто турбувати бджіл без причини.

Не давайте нікому меду.

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