Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Подорожі Ностальгія

15 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 54
15 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 15 липня, віряни вшановують Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За релігійним календарем 15 липня віряни вшановують Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 липня, іменини відзначають власники таких імен: Фотій, Ювеналій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

15 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день навичок молоді – це свято засноване Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2014 року, з метою підвищення рівня інформованості про важливість інвестування у розвиток навичок молоді, поліпшення соціально-економічних умов для молодих людей для розв'язання проблем безробіття та неповної зайнятості.
  • 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
  • 1776 — Відкрито театр "Ла Скала".
  • 1988 — На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.
  • 1998 — Перший живий ефір Нового каналу, вважається днем народження каналу.
Всесвітній день навичок молоді - фото 340808
Всесвітній день навичок молоді

ХТО НАРОДИВСЯ 15 липня

  • 1606 — Гарменс Рембрандт ван Рейн, голландський художник.
  • 1814 — Павло Заблоцький-Десятовський, український лікар, ботанік, етнограф, автор 40 праць із хірургії та стоматології, анастезіолог-новатор. Брат Андрія Парфеновича Заблоцького-Десятовського та Михайла Парфеновича Заблоцького-Десятовського.
  • 1892 — Рудницька Мілена Іванівна, український філософ.
  • 1905 — Хвиля Олександр Леопольдович, актор.
  • 1917 — Роберт Конквест, британський історик, дослідник Голодомору.
  • 1930 — Жак Дерріда, французький філософ і теоретик літератури.
Роберт Конквест - фото 340809
Роберт Конквест

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зірки сильно мерехтять – буде негода.
  • Якщо сьогодні прополоти город, то бур'янів не буде.
  • Соловей продовжує співати 14 липня – літо буде довгим.
  • Народжені в цей день володіють великим терпінням. Вони хороші травники і лікарі.

15 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 336959

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто турбувати бджіл без причини.
  • Не давайте нікому меду.

Читайте також: Гороскоп на липень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці
  • 13 липня, 14:00
  • 755
ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
  • 11 липня, 15:30
  • 396
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1606936
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна