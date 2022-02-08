Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі

Усі знають, що постіль потрібно міняти регулярно і краще з цим не затягувати. Разом з тим, більшість не дослухаються до цих рекомендацій.

Як пише Reviewed, прати постільну білизну необхідно не рідше, ніж раз на два тижні. Під час сну на шкірі можуть накопичуватися мертві клітини, пилові кліщі, шкірний жир та бактерії, що залишаються на ліжку.

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Крім цього, зверніть увагу на етикетку перед пранням, аби не зіпсувати тканину у пральній машинці. Зазвичай такі речі потрібно прати при високих температурах.

Важливо також не перезавантажувати пральну машину. Білизна повинна переміщатися барабаном. Так вона краще відпереться.

Також експерти рекомендують іноді вивішувати постіль на відкритому повітрі, щоб її висушувало сонце. А ще – прасувати простирадла, аби остаточно знищити усі мікроби.

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