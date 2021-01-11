На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
12 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 286
Сьогодні, 12 січня, у світі відзначають Всесвітній день доньки, а віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 12 січня віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської. Вона постраждала за віру при імператорі Максиміані, а сама мучениця з християнської родини з грецького міста Салоніки.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 12 січня, іменини відзначають власники таких імен: Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев, Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1848 – початок революції проти Фердинанда II, короля Двох Сицилій.
- 1879 – почалася війна між британськими колоністами в Південній Африці та місцевими племенами зулусів.
- 1938 – німецький археолог Вільгельм Кеніг при розкопках під Багдадом виявив предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних елементів.
- 1939 – у Полтаві почали курсувати перші шість таксі.
- 1942 – рейхскомісар України видав постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, що ухиляються від реєстрації на біржі праці й тим самим саботують наказ окупаційної влади про обов'язкову трудову повинність.
- 1950 – в СРСР знову запроваджена смертна кара за зраду, шпигунство і саботаж.
- 1954 – в австрійській провінції Форарльберг внаслідок сходження лавини загинули 200 людей. Через 9 годин друга лавина поховала під собою ще 115 осіб.
- 1955 – у Дніпропетровську відкрито регулярний рух поїздів новим залізничним мостом через Дніпро, довжина мосту – 1,5 км.
- 1964 – Римський Папа Павло VI призначив митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви.
- 1965 – мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня "Днем української незалежності".
- 1967 – вперше кріоновано людину Джеймса Бедфорда.
- 1972 – КДБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтелігенції (операція "Блок"), спрямовану проти українського національного руху. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура.
- 1981 – відбулася прем'єра серіалу "Династія" на телеканалі Ай-Бі-Сі.
- 1990 – Румунія стала першою з країн Східної Європи та колишніх членів Організації Варшавського договору, яка заборонила комуністичну партію.
- 1998 – 19 країн-членів Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини.
- 2004 – найбільше (на той час) у світі круїзне судно "Queen Mary 2" вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан.
- 2007 – Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років.
- 2010 – близько 17:00 за місцевим часом, в центральній частині Гаїті з незначним інтервалом відбулись два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 відповідно. Паралізований телефонний зв'язок і лінії електропередач, зруйновано і пошкоджено багато будівель, зокрема президентський палац і будинок штаб-квартири миротворчої місії ООН. Загинуло щонайменше 250 тисяч осіб. Збитки від природного катаклізму сягнули 9 млрд доларів.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 СІЧНЯ
- 1591 – Хосе де Рібера, видатний художник Іспанії 17 століття, що довго жив і працював у місті Неаполь, Італія.
- 1597 – Франсуа Дюкенуа, відомий італо-фламандський скульптор 17 століття, представник стилю бароко.
- 1628 – Шарль Перро, французький письменник-казкар.
- 1711 – Гаетано Латілла, італійський оперний композитор.
- 1715 – Жак Дюфлі, французький клавесиніст і композитор.
- 1729 – Едмунд Берк, ірландський державний діяч, член Парламенту Великої Британії, публіцист, мислитель. Основоположник теорії британського консерватизму.
- 1822 – Етьєн Ленуар, винахідник двигуна внутрішнього згоряння.
- 1873 – Василь Кричевський, український художник і архітектор, патріарх родини Кричевських, що дала українському мистецтву кількох видатних особистостей.
- 1876 – Джек Лондон, американський письменник.
- 1878 – Гнат Хоткевич, український письменник, бандурист, композитор, громадсько-політичний діяч, мистецтвознавець, етнограф.
- 1893 – Герман Герінг, діяч Третього Рейху.
- 1908 – Жан Делануа, французький актор, кінорежисер, сценарист, володар золотої пальмової гілки Канн.
- 1909 – Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця наївного мистецтва.
- 1929 – Микола Мащенко, український кінорежисер, сценарист, письменник.
- 1936 – Раймонд Паулс, латвійський композитор.
- 1941 – Мулявін Володимир, білоруський музикант, композитор, засновник і художній керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю "Пісняри".
- 1944 – Джо Фрейзер, американський боксер, олімпійський чемпіон 1964, чемпіон світу у важкій вазі 1970-1973 (версії WBC та WBA).
- 1949 – Харукі Муракамі, популярний японський письменник і перекладач.
- 1960 – Станіслав Боклан, український актор театру та кіно, народний артист України.
- 1974 – Мелані Чісхолм, британська попспівачка та автор-виконавець, колишня учасниця гурту Spice Girls.
- 1986 – Джемма Артертон, англійська актриса, знялась у фільмах "Квант милосердя", "Битва титанів", "Принц Персії: піски часу" та інших.
- 1986 – Злата Огнєвіч, українська співачка. Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення 2013, посіла третє місце.
- 1990 – Сергій Карякін, український шахіст. У віці 12 років і 211 днів став наймолодшим гросмейстером в історії, внесений у Книгу рекордів Гіннесса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сніг пішов – до похмурого літа.
- Південний вітер – до теплого літа і гарного врожаю.
- Західний вітер – в річках риби буде багато.
- Сонячний день обіцяє потепління. Скоро з півдня прилетять перелітні птахи.
- Зірок на небі не видно – до зміни погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.
- Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.
- Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
21:49На торги виставили тюнингований Porsche Cayenne для екстремального відпочинку
-
21:1612 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
20:22Сексуальна Даша Астаф'єва оголила груди на свіжій серії гарячих фото (18+)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:51Мінус 10 кг за два місяці: студентка поділилася секретом, як їсти все і худнути
-
19:21Популярні Єлисейські поля у Парижі перетворять у незвичайний сад
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
18:16Гороскоп на 12 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото
-
17:23Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото
-
16:54У Швейцарії робота звільнили з магазину за некомпетентність і невдалі жарти
-
16:26Дуров закликав перейти з iOS на Android: названа причина
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:55Новий віце-президент США з'явилася на обкладинці Vogue
-
15:25Фітнес-тренерка популяризує спорт гарячими фото (18+)
-
14:52HBO зніме продовження серіалу Секс і місто: у мережі з'явився тизер
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
13:57Три важливі умови продуктивності, про які має знати кожен
-
13:20Коли карантин покращив фігуру: дівчина підкорила Reddit фото до і після
-
12:56Чому корисно їсти щодня по одному яблуку
-
12:26Співачка Демі Ловато здивувала фанатів кардинальним перевтіленням (відео)
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
11:21Мадрид раптово засипало снігом, а реакція людей безцінна: відео
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 09 січня
-
20:52До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля
-
17:51Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
-
13:51Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня
-
08:19Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг
- 08 січня
-
21:51Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля
-
18:50Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну
-
15:18Тест на особистість: виберіть двері і дізнайтесь більше про себе
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом