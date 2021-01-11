12 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 січня, у світі відзначають Всесвітній день доньки, а віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 12 січня віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської. Вона постраждала за віру при імператорі Максиміані, а сама мучениця з християнської родини з грецького міста Салоніки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 12 січня, іменини відзначають власники таких імен: Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев, Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1848 – початок революції проти Фердинанда II, короля Двох Сицилій.

1879 – почалася війна між британськими колоністами в Південній Африці та місцевими племенами зулусів.

1938 – німецький археолог Вільгельм Кеніг при розкопках під Багдадом виявив предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних елементів.

1939 – у Полтаві почали курсувати перші шість таксі.

1942 – рейхскомісар України видав постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, що ухиляються від реєстрації на біржі праці й тим самим саботують наказ окупаційної влади про обов'язкову трудову повинність.

1950 – в СРСР знову запроваджена смертна кара за зраду, шпигунство і саботаж.

1954 – в австрійській провінції Форарльберг внаслідок сходження лавини загинули 200 людей. Через 9 годин друга лавина поховала під собою ще 115 осіб.

1955 – у Дніпропетровську відкрито регулярний рух поїздів новим залізничним мостом через Дніпро, довжина мосту – 1,5 км.

1964 – Римський Папа Павло VI призначив митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви.

1965 – мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня "Днем української незалежності".

1967 – вперше кріоновано людину Джеймса Бедфорда.

1972 – КДБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтелігенції (операція "Блок"), спрямовану проти українського національного руху. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура.

1981 – відбулася прем'єра серіалу "Династія" на телеканалі Ай-Бі-Сі.

1990 – Румунія стала першою з країн Східної Європи та колишніх членів Організації Варшавського договору, яка заборонила комуністичну партію.

1998 – 19 країн-членів Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини.

2004 – найбільше (на той час) у світі круїзне судно "Queen Mary 2" вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан.

2007 – Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років.

2010 – близько 17:00 за місцевим часом, в центральній частині Гаїті з незначним інтервалом відбулись два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 відповідно. Паралізований телефонний зв'язок і лінії електропередач, зруйновано і пошкоджено багато будівель, зокрема президентський палац і будинок штаб-квартири миротворчої місії ООН. Загинуло щонайменше 250 тисяч осіб. Збитки від природного катаклізму сягнули 9 млрд доларів.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 СІЧНЯ

1591 – Хосе де Рібера, видатний художник Іспанії 17 століття, що довго жив і працював у місті Неаполь, Італія.

1597 – Франсуа Дюкенуа, відомий італо-фламандський скульптор 17 століття, представник стилю бароко.

1628 – Шарль Перро, французький письменник-казкар.

1711 – Гаетано Латілла, італійський оперний композитор.

1715 – Жак Дюфлі, французький клавесиніст і композитор.

1729 – Едмунд Берк, ірландський державний діяч, член Парламенту Великої Британії, публіцист, мислитель. Основоположник теорії британського консерватизму.

1822 – Етьєн Ленуар, винахідник двигуна внутрішнього згоряння.

1873 – Василь Кричевський, український художник і архітектор, патріарх родини Кричевських, що дала українському мистецтву кількох видатних особистостей.

1876 – Джек Лондон, американський письменник.

1878 – Гнат Хоткевич, український письменник, бандурист, композитор, громадсько-політичний діяч, мистецтвознавець, етнограф.

1893 – Герман Герінг, діяч Третього Рейху.

1908 – Жан Делануа, французький актор, кінорежисер, сценарист, володар золотої пальмової гілки Канн.

1909 – Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця наївного мистецтва.

1929 – Микола Мащенко, український кінорежисер, сценарист, письменник.

1936 – Раймонд Паулс, латвійський композитор.

1941 – Мулявін Володимир, білоруський музикант, композитор, засновник і художній керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю "Пісняри".

1944 – Джо Фрейзер, американський боксер, олімпійський чемпіон 1964, чемпіон світу у важкій вазі 1970-1973 (версії WBC та WBA).

1949 – Харукі Муракамі, популярний японський письменник і перекладач.

1960 – Станіслав Боклан, український актор театру та кіно, народний артист України.

1974 – Мелані Чісхолм, британська попспівачка та автор-виконавець, колишня учасниця гурту Spice Girls.

1986 – Джемма Артертон, англійська актриса, знялась у фільмах "Квант милосердя", "Битва титанів", "Принц Персії: піски часу" та інших.

1986 – Злата Огнєвіч, українська співачка. Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення 2013, посіла третє місце.

1990 – Сергій Карякін, український шахіст. У віці 12 років і 211 днів став наймолодшим гросмейстером в історії, внесений у Книгу рекордів Гіннесса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сніг пішов – до похмурого літа.

Південний вітер – до теплого літа і гарного врожаю.

Західний вітер – в річках риби буде багато.

Сонячний день обіцяє потепління. Скоро з півдня прилетять перелітні птахи.

Зірок на небі не видно – до зміни погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.

Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.

Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.

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