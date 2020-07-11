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12 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 липня, віряни вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла, а у світі відзначають День бортпровідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла. У народі ця дата отримала ще такі назви: Петров день, Петра та Павла, Петрівка, Петровські гуляння.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 12 липня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації
- День святої Вероніки, покровительки фотографії.
- 1679 – англійський король Карл II видав акт, який гарантує судові права громадян.
- 1 830 – бунт солдатів, матросів і міського населення в Севастополі.
- 1923 – прийнято постанову ЦК РКП (б) про відновлення шахт Донбасу.
- 1931 – у Франції відкрито пам'ятник мушкетерам д'Артаньяном.
- 1962 – відбувся перший концерт Rolling Stones в Лондоні.
- 1998 – футбольна збірна Франції вперше стала чемпіоном світу з футболу, обігравши у фіналі збірну Бразилії з рахунком 3:0.
- 2003 – Канада легалізувала марихуану.
- 2009 – Президентом Литви вперше стала жінка – Даля Грібаускайте.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИПНЯ
- 100 до н. е. – Юлій Цезар.
- 1468 – Хуан дель Енсіна (справжнє прізвище де Фермосельє), іспанський поет, композитор.
- 1854 – Джордж Істмен, винахідник і перший виробник фотокамери Кодак.
- 1908 – Ален Кюні, французький актор.
- 1913 – Віліс Юджин Лемб, американський фізик, лауреат Нобелівської премії.
- 1937 – Вільям Косбі, американський актор-комік, ведучий телешоу.
- 1978 – Мішель Родрігес, американська актриса і продюсер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Петрів день ясно, то рік буде хорошим.
- Якщо дощ ллє, то ще сорок днів буде негода.
- Дивились на хлібне поле: якщо хліба видалися, то буде відмінний урожай.
- Якщо вранці є роса, то день буде сонячним. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
- Білі хмари проти вітру підіймаються – до дощу, за вітром йдуть – до відра.
- Жовті хмари – до опадів.
- Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу – хороший, три – багатий.
- На Петрів день співочі птахи перестають співати.
- Якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня – зима буде ранньою, а якщо після – осінь затяжною.
- З нижніх гілок беріз опадає жовте листя – до швидкого листопаду.
- Сон з 11 на 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день. Якщо вдень 12 липня вам приснилося щось погане, то будьте обережні, тому що вас чекають неприємності.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не бажано купатися у річках, озерах та інших водоймах.
- Не рекомендується в день Петра і Павла давати або брати щось в борг.
- Не варто їсти овочі та фрукти вже з нового врожаю.
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