12 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 липня, віряни вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла, а у світі відзначають День бортпровідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла. У народі ця дата отримала ще такі назви: Петров день, Петра та Павла, Петрівка, Петровські гуляння.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 12 липня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації

День святої Вероніки, покровительки фотографії.

1679 – англійський король Карл II видав акт, який гарантує судові права громадян.

1 830 – бунт солдатів, матросів і міського населення в Севастополі.

1923 – прийнято постанову ЦК РКП (б) про відновлення шахт Донбасу.

1931 – у Франції відкрито пам'ятник мушкетерам д'Артаньяном.

1962 – відбувся перший концерт Rolling Stones в Лондоні.

1998 – футбольна збірна Франції вперше стала чемпіоном світу з футболу, обігравши у фіналі збірну Бразилії з рахунком 3:0.

2003 – Канада легалізувала марихуану.

2009 – Президентом Литви вперше стала жінка – Даля Грібаускайте.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИПНЯ

100 до н. е. – Юлій Цезар.

1468 – Хуан дель Енсіна (справжнє прізвище де Фермосельє), іспанський поет, композитор.

1854 – Джордж Істмен, винахідник і перший виробник фотокамери Кодак.

1908 – Ален Кюні, французький актор.

1913 – Віліс Юджин Лемб, американський фізик, лауреат Нобелівської премії.

1937 – Вільям Косбі, американський актор-комік, ведучий телешоу.

1978 – Мішель Родрігес, американська актриса і продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Петрів день ясно, то рік буде хорошим.

Якщо дощ ллє, то ще сорок днів буде негода.

Дивились на хлібне поле: якщо хліба видалися, то буде відмінний урожай.

Якщо вранці є роса, то день буде сонячним. Відсутність ранкової роси віщує дощ.

Білі хмари проти вітру підіймаються – до дощу, за вітром йдуть – до відра.

Жовті хмари – до опадів.

Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу – хороший, три – багатий.

На Петрів день співочі птахи перестають співати.

Якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня – зима буде ранньою, а якщо після – осінь затяжною.

З нижніх гілок беріз опадає жовте листя – до швидкого листопаду.

Сон з 11 на 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день. Якщо вдень 12 липня вам приснилося щось погане, то будьте обережні, тому що вас чекають неприємності.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не бажано купатися у річках, озерах та інших водоймах.

Не рекомендується в день Петра і Павла давати або брати щось в борг.

Не варто їсти овочі та фрукти вже з нового врожаю.

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