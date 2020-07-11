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12 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 липня – неділя

Сьогодні, 12 липня, віряни вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла, а у світі відзначають День бортпровідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів Петра і Павла. У народі ця дата отримала ще такі назви: Петров день, Петра та Павла, Петрівка, Петровські гуляння.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 12 липня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації
  • День святої Вероніки, покровительки фотографії.
  • 1679 – англійський король Карл II видав акт, який гарантує судові права громадян.
  • 1 830 – бунт солдатів, матросів і міського населення в Севастополі.
  • 1923 – прийнято постанову ЦК РКП (б) про відновлення шахт Донбасу.
  • 1931 – у Франції відкрито пам'ятник мушкетерам д'Артаньяном.
  • 1962 – відбувся перший концерт Rolling Stones в Лондоні.
  • 1998 – футбольна збірна Франції вперше стала чемпіоном світу з футболу, обігравши у фіналі збірну Бразилії з рахунком 3:0.
  • 2003 – Канада легалізувала марихуану.
  • 2009 – Президентом Литви вперше стала жінка – Даля Грібаускайте.
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ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИПНЯ

  • 100 до н. е. – Юлій Цезар.
  • 1468 – Хуан дель Енсіна (справжнє прізвище де Фермосельє), іспанський поет, композитор.
  • 1854 – Джордж Істмен, винахідник і перший виробник фотокамери Кодак.
  • 1908 – Ален Кюні, французький актор.
  • 1913 – Віліс Юджин Лемб, американський фізик, лауреат Нобелівської премії.
  • 1937 – Вільям Косбі, американський актор-комік, ведучий телешоу.
  • 1978 – Мішель Родрігес, американська актриса і продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Петрів день ясно, то рік буде хорошим.
  • Якщо дощ ллє, то ще сорок днів буде негода.
  • Дивились на хлібне поле: якщо хліба видалися, то буде відмінний урожай.
  • Якщо вранці є роса, то день буде сонячним. Відсутність ранкової роси віщує дощ.
  • Білі хмари проти вітру підіймаються – до дощу, за вітром йдуть – до відра.
  • Жовті хмари – до опадів.
  • Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощу – хороший, три – багатий.
  • На Петрів день співочі птахи перестають співати.
  • Якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня – зима буде ранньою, а якщо після – осінь затяжною.
  • З нижніх гілок беріз опадає жовте листя – до швидкого листопаду.
  • Сон з 11 на 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день. Якщо вдень 12 липня вам приснилося щось погане, то будьте обережні, тому що вас чекають неприємності.
12 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 415327

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не бажано купатися у річках, озерах та інших водоймах.
  • Не рекомендується в день Петра і Павла давати або брати щось в борг.
  • Не варто їсти овочі та фрукти вже з нового врожаю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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