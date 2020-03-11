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12 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 березня, віряни вшановують преподобного Василя Декаполита. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні віряни вшановують преподобного Василя Декаполита. На Василя було заведено приносити в будинок соснову гілку: вона очищає повітря і дає здоров’я всій сім’ї. У день Василя Капельника починав танути сніг на дахах. На бурульки дивилися не тільки задля забави, але і для прогнозування врожаю.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Прокіп, Тит, Степан, Макар, Яків, Юліан, Маркіян, Тимофій, Фалалій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1229 – закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передано хрестоносцям в обмін на мир.
- 1241 – монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволоділи укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах.
- 1365 – герцог Рудольф IV заснував Віденський університет.
- 1496 – євреїв вигнано зі Сирії.
- 1633 – польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким.
- 1812 – у Каракасі стався землетрус, який знищив місто та забрав життя 20 тисяч осіб.
- 1894 – Coca-Cola почала вперше продаватися в пляшках.
- 1910 – футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0. Нападник Дей забив 11 голів.
- 1913 – Канберра стала столицею Австралії.
- 1917 – у Петербурзі відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.
- 1928 – під час пленуму ЦК КП(б)У Лазар Каганович оголосив наркома освіти Олександра Шумського лідером українського буржуазного націоналізму.
- 1938 – Австрію приєднали до Німеччини (аншлюс).
- 1940 – закінчилася радянсько-фінська війна. СРСР не вдалося зробити Фінляндію радянською республікою.
- 1947 – президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму; Туреччина та Греція отримували термінову допомогу.
- 1965 – в УРСР студенти Київського університету імені Тараса Шевченка (67 студентів стаціонару зі 125) написали заяву до керівництва університету та Міністерства освіти з вимогою відновити на роботі шанованого ними викладача факультету журналістики Матвія Шестопала, якого звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Серед організаторів заяви були Юрій Пархоменко, Яким Пальчик, Михайло Скорик, Станіслав Усенко. Студентів підтримали київські журналісти та деякі викладачі, зокрема працівник Укррадіо Віктор Полковенко з однодумцями. Вони також написали заяву на підтримку Шестопала, яку адресували в ЦК КПУ як випускники факультету журналістики. Студенти в коридорі, в аудиторіях протестували. Через кілька днів радіо «Свобода» передало інформацію про заворушення студентів-журналістів у Київському університеті. На підписантів листа стали тиснути, щоб вони познімали свої підписи, усіх, хто не погодився, потім відрахували з університету «за поведінку, не гідну радянського студента» — щоправда, з дозволом працевлаштування. Студентів виганяли з університету, а журналістів «опрацьовували» в парткомах. Серед декількох десятків із них тиск витримали лише троє: Віктор Полковенко, Степан Колесник і Володимир Творинський.
- 1968 – Маврикій здобув незалежність.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.
- 1999 – Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО.
- 2000 – Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачився за гріхи Католицької Церкви перед людством.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 БЕРЕЗНЯ
- 1386 – Асікаґа Йосімоті, 4-й сьоґун сьоґунату Муроматі.
- 1685 – Джордж Берклі (George Berkeley), англійський філософ, представник суб'єктивного ідеалізму, єпископ у Клойні.
- 1710 – Томас Арн, англійський композитор.
- 1728 – Антон Рафаель Менгс, найбільший німецький живописець епохи класицизму.
- 1824 – Густав Роберт Кірхгоф, німецький фізик.
- 1863 – Вернадський Володимир Іванович, український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, її еволюцію і перетворення під впливом людини в ноосферу (сферу розуму), перший президент Академії Наук України.
- 1863 – Габріеле д'Аннунціо, італійський драматург, поет.
- 1881 – Мустафа Кемаль Ататюрк, засновник сучасної турецкої держави.
- 1888 – Флоренс Лі, американська актриса німого кіно.
- 1889 – Ніжинський Вацлав Хомич, видатний киянин, провідний танцюрист і балетмейстер трупи Сергія Дягілєва, власної трупи в Лондоні.
- 1909 – Пятрас Цвірка, литовський радянський письменник.
- 1914 – Лідія Компанієць, українська поетеса та сценарист.
- 1922 – Джек Керуак, американський письменник, поет, один із засновників і яскравий представник покоління бітників у літературі.
- 1925 – Гаррі Гаррісон (Harry Maxwell Harrison), американський письменник-фантаст.
- 1928 – Едвард Олбі, американський драматург, п'ятиразовий лауреат Пулітцерівської премії.
- 1940 – Варфоломій I (Димитріос Архонтоніс; Δημήτριος Αρχοντώνης)), Патріарх Константинопольський.
- 1942 – Цюпа Юрій, письменник, журналіст, головний редактор газети "Хрещатик".
- 1945 – Скіпальський Олександр, генерал, директор Інституту геополітики й економічних досліджень.
- 1946 – Лайза Мінеллі, американська кіноакторка та співачка.
- 1949 – Валерій Матюхін, художній керівник ансамблю "Київська камерата".
- 1956 – Стів Гарріс, ідейний лідер і бас-гітарист гурту "Iron Maiden".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на вербі в цей день бруньки набрякли – можна чекати багатого врожаю. Проліски з'явилися – час починати польові роботи.
- Верба розпускається – прикмета до того, що час проводити сівбу.
- Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть гарними.
- Якщо ж верба зсередини розпускається – не потрібно сподіватися на перші сходи.
- Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати гарний урожай.
- Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцю – прикмета до того, що буде невдалий день.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Людина, яка народилася в цей день, не повинна поспішати, займаючись якою-небудь справою;
- У цей день не можна нікому відмовляти в допомозі і проханнях;
- Раніше вважали, що не можна виїжджати, поки не прикладеш вухо до землі;
- Волосся у цей час теж не варто обрізати, інакше воно буде рідким;
- Не можна вишивати, а то ослабнуть руки;
- Не можна позичати гроші, бо три роки не вилізете з боргів.
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