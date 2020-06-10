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Закомплексований хлопець вагою у 130 кг схуд до невпізнання: промовисті фото

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Закомплексований хлопець вагою у 130 кг схуд до невпізнання: промовисті фото - фото 1

26-річний житель Лондона Харві Квірк, який комплексував через зайву вагу, схуд і змінився до невпізнання. Допомогли йому в цьому регулярні тренування і правильне харчування.

Хлопець багато років зловживав фастфудом і випивав по чотири літри кока-коли в день, що негативно вплинуло не тільки на його вагу, але й на здоров'я в цілому. Через вісім років він прийшов до висновку, що такий спосіб життя заважає йому з'явитися перед своєю дівчиною Грейс без одягу і зрозумів, що пора щось змінювати.

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Закомплексований хлопець вагою у 130 кг схуд до невпізнання: промовисті фото - фото 409080

Спершу 130-кілограмовий Квірк, як і багато хто, не розібрався в проблемі і почав голодувати. Вага скинулася швидко, але також стрімко повернулася, а про поліпшення здоров'я годі було й говорити.

Відмовившись від шкідливої ​​їжі з лимонадом і перейшовши на правильний раціон, хлопець був у захваті після побачених результатів. Попри всі труднощі, йому вдалося скинути 57 кг. У 2019 у хлопця помер друг, тому він зірвався, заїдаючи горе.

Закомплексований хлопець вагою у 130 кг схуд до невпізнання: промовисті фото - фото 409081

Однак це не тривало довго, і британець повернувся до колишнього способу життя. У спортзалі Харві познайомився з тренером, який практикує веганство, і теж зацікавився таким способом харчування. Правильно складений раціон і регулярні спортивні заняття (тренування по шість разів на тиждень) створили диво з тілом хлопця, що змогло підвищити його впевненість в собі. Тепер його зовнішньому вигляду позаздрять будь-які спортсмени, а комплекси британця більше не турбують.

Закомплексований хлопець вагою у 130 кг схуд до невпізнання: промовисті фото - фото 409079

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Джерело: dailymail
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