Тренерка показала своє старе фото, і це найкраща її реклама

Мотиваційна тренерка показала шанувальникам своє архівне фото і шокувала кардинальним перевтіленням. Здається, це найкраща реклама від неї для всіх охочих змінитись!

29-річна Сімона Андерсон з міста Окленд у Новій Зеландії працює мотиваційним тренером, допомагаючи людям втілювати свої мрії. До того ж, дівчина не лише дає шанс на мрії іншим, а й чудово виглядає. Тому за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 313 тисяч осіб.

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А нещодавно Сімона вирішила показати, як виглядала у 2014 році, чим справді шокувала своїх підписників. Тренерка на власному прикладі продемонструвала, як можна змінитись.

"Роздуми про минуле (це було майже 6 років тому) завжди в мене викликають сюрреалістичні почуття. Дівчина зліва боролась, щоб почати свій шлях, 20-хвилинна прогулянка виснажувала її, а фастфуд був основою харчування, і практично 99% її страв були оброблені", - поділилась вона.

За цей час їй вдалось скинути загалом 92 кілограми завдяки щоденним тренуванням та збалансованій їжі. Допомогла тако операція зі зменшення шлунку та видалення зайвої шкіри, які реально змінили її. Зараз Сімона важить близько 76 кілограмів, але зізнається, що зайва вага ніколи не була для неї великою проблемою, але відчутно обмежувала її життя.

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