100 днів війни: дієвий метод, як прийняти нову реальність і рухатись далі

24 лютого життя всіх українців змінилось назавжди, адже російські окупанти вдерлись на територію нашої країни, руйнуючи все на своєму шляху. Важко повірити, що минуло 100 днів, а багатьом людям досі складно прийняти нову реальність.

Стан невизначеності та відсутність бажання щось робити, на жаль, є поширеним досі. Хоч більшість і адаптувалась до нових умов, але чимало людей не можуть змусити себе рухатись вперед. Тому Галина Волошина з Психологічної підтримки розповіла про дієвий метод, як повернутись до життя під час війни.

І ще: Як насправді проявляється втома та як її подолати

На календарі літо, але для українців все ще 24 лютого... Наразі більшість вже адаптувалися до умов нової реальності, але дехто все ще перебуває у стані невизначеності, апатії та небажання взагалі щось робити. Чому? Бо очікування небезпеки жахає нас більше, аніж сама небезпека, коли вона зовсім поруч. І це нормально, будь-який стан наразі є нормою в обставинах, які склалися, – розпочала вона.

Але наблизитись або пришвидшити повернення до довоєнного життя допоможе планування свого часу. Саме дисципліна дозволить повернути той контроль, який більшість людей втратили.

Спробуйте метод "Помодоро" – це ефективний спосіб керування своїм часом, який розробив Франческо Чіріллі у 80-х роках. Усе, що вам потрібно, це таймер. Основний сенс полягає в тому, щоб розбити певне завдання на проміжки часу по 25 хвилин, – радить психологиня.

Як працює метод "Помодоро":

Сформулюйте завдання, яке необхідно зробити; Поставте таймер на 25 хвилин; Працюйте над завданням, не відволікаючись, поки не продзвенить таймер; Зробіть коротку перерву на 3-5 хвилин; Кожні чотири таймери влаштовуйте собі довшу перерву на кілька хвилин (до 15-30 хвилин).

Для більшої ефективності складайте графік справ та уникайте відволікаючих факторів, не намагайтесь робити кілька завдань водночас, а також першою виконуйте найскладнішу роботу.

Читайте також: Як перегляд новин під час війни насправді впливає на людей