Як насправді проявляється втома та як її подолати

Під час війни психологічний та фізичний стан людей постійно змінюється, адже емоції переповнюють, а раціональний режим дня вдається повернути далеко не всім. Саме тоді виникає втома, яку часто ігнорують, вважаючи, що "пройде".

Виснаження від надмірної кількості емоцій та фізичних труднощів є нормальним у воєнний час. Але дуже важливо не ігнорувати цей стан, адже накопичення втоми суттєво позначається на працездатності. Тому у МОЗ розповіли про прояви втоми та способи її подолання.

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Ознаки втоми:

Відчуття знесилення;

Послаблення та відволікання уваги, погіршення концентрації;

Погіршення запам'ятовування інформації;

Уповільнення процесів мислення;

Зниження інтересу до роботи;

Сонливість;

Підвищена дратівливість;

Підвищення тиску та прискорення пульсу.

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Як подолати втому:

Вчасно зафіксувати це відчуття та дати собі відпочити, змінити діяльність. Спробувати раціонально розділяти час для відпочинку та активності.

Якщо існує постійне відчуття втоми, то варто потурбуватись про свій сон. Він має щонайменше тривати 7 годин.

Попіклуйтесь про свій режим харчування.

Ведіть здоровий спосіб життя, позбувайтесь шкідливих звичок.

Додайте у своє життя активність, займайтесь спортом, гуляйте та рухайтесь.

Намагайтесь підтримувати хороші стосунки з оточенням, дозволяйте собі ділитись та отримувати хороші емоції.

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