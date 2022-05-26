Як перегляд новин під час війни насправді впливає на людей

Понад три місяці українці живуть у постійному стресі та хвилюваннях через вторгнення російських окупантів. Виникає відчуття, що потрібно постійно стежити за новинами, щоб не пропустити нічого важливого. Як насправді це впливає на психіку - читайте далі.

З 24 лютого життя українців змінилось назавжди, адже чимало людей покинули та втратили домівки, близьких, друзів, а також можливість просто спокійно жити. Упродовж останніх місяців перегляд новин у ЗМІ та у соцмережах став необхідним ритуалом майже кожного громадянина. Тому експерти з Психологічної підтримки пояснили, як саме це позначається на моральному стані людей.

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Ізраїльські науковці під час війни в Секторі Гази дослідили вплив телевізійних травм та дійшли до висновку, що просто читання новин викликає негативні почуття та тривожність у 1,6 раза рідше, ніж перегляд травматичних відео у теленовинах. Учасники дослідження відчували не лише тривогу та погіршення настрою, а й вже за 15 хвилин мали симптоми психопатології.

Краще не читати новини одразу після пробудження та перед сном / Adrian Swancar on Unsplash

Під час війни як ніколи важливо бути в курсі того, що відбувається у країні, проте перегляд або читання новин вранці може задати тривожний тон на день, а негативні образи та слова перед сном можуть вплинути на якість сну, – пояснюють фахівці.

Тому краще зменшити кількість переглядів новин, а також надавати перевагу текстовим новинам. Звісно ж потрібно довіряти лише офіційним джерелам інформації, а також намагатись не починати та завершувати свій день з інформаційного потоку.

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