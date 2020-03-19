10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської

У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас українські слова, які потрібно вживати замість кальок з російської мови. Закарбуйте їх у пам'яті!

У нашому мовленні досить часто трапляються росіянізми, які не є нормою для української мови. Розбираємося разом з вами, як правильно замінювати кальки, до яких ми звикли, та покращувати нашу українську!

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Неправильно: брелок – це повністю російське слово.

Правильно: дармовис

Неправильно: дрижати – це з російської "дрожать".

Правильно: дриґотіти, дрижаки їсти, тремтіти

Неправильно: достояння – це з російської "достояние".

Правильно: набуток

Неправильно: як доведеться – це з російської "как придется".

Правильно: наспіхом

Неправильно: дрібні гроші – це дослівний переклад з російської "мелкие деньги".

Правильно: дрібняки

Неправильно: кроткий – це повністю російське слово.

Правильно: рахманний

Неправильно: кип'яток – це з російської "кипяток".

Правильно: кипень; кип'яч, окріп

Неправильно: застій – це з російської "застой"

Правильно: безрух

Неправильно: вниз ногами – це з російської "вниз ногами".

Правильно: долініж

Неправильно: сумерки – це повністю російське слово.

Правильно: присмерк, смерк, сутінки

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