Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської

  • 676
говори красиво - фото 1
говори красиво

У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас українські слова, які потрібно вживати замість кальок з російської мови. Закарбуйте їх у пам'яті!

У нашому мовленні досить часто трапляються росіянізми, які не є нормою для української мови. Розбираємося разом з вами, як правильно замінювати кальки, до яких ми звикли, та покращувати нашу українську!

І ще: 10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні

  • Неправильно: брелок – це повністю російське слово.
  • Правильно: дармовис

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392973

  • Неправильно: дрижати – це з російської "дрожать".
  • Правильно: дриґотіти, дрижаки їсти, тремтіти

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392974

  • Неправильно: достояння – це з російської "достояние".
  • Правильно: набуток

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392975

  • Неправильно: як доведеться – це з російської "как придется".
  • Правильно: наспіхом

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392976

  • Неправильно: дрібні гроші – це дослівний переклад з російської "мелкие деньги".
  • Правильно: дрібняки

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392977

  • Неправильно: кроткий – це повністю російське слово.
  • Правильно: рахманний

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392978

  • Неправильно: кип'яток – це з російської "кипяток".
  • Правильно: кипень; кип'яч, окріп

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392979

  • Неправильно: застій – це з російської "застой"
  • Правильно: безрух

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392980

  • Неправильно: вниз ногами – це з російської "вниз ногами".
  • Правильно: долініж

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392981

  • Неправильно: сумерки – це повністю російське слово.
  • Правильно: присмерк, смерк, сутінки

10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської - фото 392982

До теми: 10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського
  • Вчора, 15:20
  • 354
Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
  • 16 березня, 15:13
  • 627
Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
  • Вчора, 15:12
  • 3325
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне