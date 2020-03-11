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10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
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У рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні українські слова, які ви можете використати у своїх буденних розмовах про весну і не тільки. Закарбуйте в пам'яті!
Українська мова унікальна та багата на синоніми, тож не варто використовувати у своєму мовленні кальку та сленг. Послуговуйтеся українськими словами, адже вони автентичні та гарні!
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Весна уповні – це правильна фраза, яку часто замінюють на кальку з російської "весна в розпалі" (рос.: весна в разгаре). Говоріть так, коли маєте на увазі, що від зими не залишилося й сліду, на вулиці вже тепло, гріє сонце, природа прокидається, а пташки весело співають.
Галява або ж галявина, моріжок, лужок використовуйте замість зросійщеного "лужайка". Це відкрита територія посеред лісу, без дерев. На галявині дуже приємно відпочивати.
Літепло використовується у кількох значеннях: тепла вода або ж в принципі щось тепло. Це ніби проміжковий варіант між спекою і холодом.
Бедрик – це не "божа корівка". Ще бедриків називають сонечками та рахують їхні чорні цяточки на червоних крильцях. З появою бедриків остаточно відчувається прихід теплої погоди.
Легіт – це легкий приємний вітерець. Найчастіше такий буває навесні, коли тільки стає тепло. Також легіт може бути під час не надто спекотного літа, приміром.
Лелітки використовують для декорування. Ви можете їх знати під назвою "паєтки". Ці яскраві елементи можна побачити, здебільшого, на одязі або ж аксесуарах. Часто саме навесні чорний та сірий одяг заміняють яскравішими елементами гардеробу.
Брунатний – це відтінок коричневого. Його важко виокремити з усієї палітри кольорів, але уявіть, як виглядає листя, що перезимувало на землі під шаром снігу, але не зникло.
Ляпавиця, для багатьох знана як "слякоть", найчастіше характеризую або пізню осінь, або ранню весну. Ця погода приносить суміш дощу та снігу.
Осоння ідеально підійде вам, якщо ви замерзли й хочете трішки відігрітися. Так називають незатінене місце, яке освітлюється та обігрівається сонцем. Також це сонячна сторона будівлі.
Боцюн, він же лелека, бусол, бузько, гайстер, чорногуз – це все назви одного й того ж священного птаха. Навіть є приказка, яка прогнозує погоду: "Бузько, лелека – завтра буде спека!" Тобто, якщо ви побачили, як літає лелека, то завтра має бути хороша погода.
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