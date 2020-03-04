10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні

Підготували для вас десять буденних висловів, які ви використовуєте дуже часто, але точно говорите їх неправильно. Пам'ятайте, яка унікальна та цікава українська мова!

Ці фрази можна почути ледь не щодня, але більшість українців калькують їх з російської. Якщо ви знаєте ці вислови, то нагадайте собі ще раз, як вони правильно звучать українською. Якщо ж ви досі вживали ці фрази неправильно, то зараз влучний час, щоб вивчити їх.

І ще: 10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно

Неправильно: Виконати обіцянку. Це з російської "исполнить обещание".

Правильно: Справдити обіцянку.

Неправильно: Ігровий час минув. Час гри вийшов. Це з російської "игровое время прошло. Время игры вышло".

Правильно: По грі!

Неправильно: Через поспішність. Це з російської: "из-за поспешности".

Правильно: З поквапу.

Неправильно: Назойлива думка. Це з російської "назойливое мнение".

Правильно: Невідчіпна думка.

Неправильно: Триповерховий мат. Це з російської "трехэтажный мат".

Правильно: Добірна лайка.

Неправильно: Получити пощочину. Це з російської "получить пощочину".

Правильно: Дістати ляпанця. Дістати ляпаса.

Неправильно: Робити з себе героя. Це з російської "делать из себя героя".

Правильно: Грати звитяжця.

Неправильно: Крутиться думка. Це з російської "вертится мысль у кого".

Правильно: Роїться гадка.

Неправильно: Вино бродить. Це з російської "вино бродит".

Правильно: Вино шумує.

Неправильно: Здороватись з кимось. Пожимати одне одному руки. Це з російської "здороваться с кем-то. Пожимать друг другу руки."

Правильно: Ручкатися з кимось.

До теми: Звичні слова, які насправді не є українськими