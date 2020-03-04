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10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні

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Говори красиво! - фото 1
Говори красиво!

Підготували для вас десять буденних висловів, які ви використовуєте дуже часто, але точно говорите їх неправильно. Пам'ятайте, яка унікальна та цікава українська мова!

Ці фрази можна почути ледь не щодня, але більшість українців калькують їх з російської. Якщо ви знаєте ці вислови, то нагадайте собі ще раз, як вони правильно звучать українською. Якщо ж ви досі вживали ці фрази неправильно, то зараз влучний час, щоб вивчити їх.

І ще: 10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно

  • Неправильно: Виконати обіцянку. Це з російської "исполнить обещание".
  • Правильно: Справдити обіцянку.
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  • Неправильно: Ігровий час минув. Час гри вийшов. Це з російської "игровое время прошло. Время игры вышло".
  • Правильно: По грі!
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  • Неправильно: Через поспішність. Це з російської: "из-за поспешности".
  • Правильно: З поквапу.
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні - фото 388252
  • Неправильно: Назойлива думка. Це з російської "назойливое мнение".
  • Правильно: Невідчіпна думка.
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  • Неправильно: Триповерховий мат. Це з російської "трехэтажный мат".
  • Правильно: Добірна лайка.
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні - фото 388251
  • Неправильно: Получити пощочину. Це з російської "получить пощочину".
  • Правильно: Дістати ляпанця. Дістати ляпаса.
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні - фото 388248
  • Неправильно: Робити з себе героя. Це з російської "делать из себя героя".
  • Правильно: Грати звитяжця.
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні - фото 388254
  • Неправильно: Крутиться думка. Це з російської "вертится мысль у кого".
  • Правильно: Роїться гадка.
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні - фото 388253
  • Неправильно: Вино бродить. Це з російської "вино бродит".
  • Правильно: Вино шумує.
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні - фото 388250
  • Неправильно: Здороватись з кимось. Пожимати одне одному руки. Це з російської "здороваться с кем-то. Пожимать друг другу руки."
  • Правильно: Ручкатися з кимось.
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні - фото 388256

До теми: Звичні слова, які насправді не є українськими

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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