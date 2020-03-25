10 українських слів, які дуже влучно описують карантин

У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас гарні українські слова, які ви можете використати у своїх розмовах про карантин і не тільки. Закарбуйте їх в пам'яті!

Пам'ятайте, яка унікальна та цікава українська мова! Ці слова та фрази ми останнім часом ми чуємо ледь не щодня, проте більшість українців калькують їх з російської. Зараз влучний час, щоб вивчити ці вислови так, як буде правильно українською!

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Неправильно: сидіти вдома – з російської "сидеть дома"

Правильно: домувати

Коли ви говорите про те, що під час карантину потрібно уникати скупчення людей, то знайте, що найкраще у цьому випадку – домувати.

Неправильно: скиталець – з російської "скиталец"

Правильно: блукач, обходисвіт, галайда, бурлака

Попри те, що не варто виходити з дому, на вулиці ви можете побачити кілька блукачів.

Неправильно: (ловушка – з російської "ловушка"

Правильно: ловинка, пастка

Звичайно, ви можете використовувати звичне слово "паста", але ж погодьтеся, що "ловинка" цікаво звучить.

Неправильно: глухе місце – з російської "глухое место"

Правильно: закутень

Якщо там тихо і безлюдно, то це закутень.

Неправильно: дебош – з російської "дебош"

Правильно: бешкет, галабурда, буча, гармидерування, дешпет

Не піддавайтеся паніці та не зчиняйте бешкет!

Неправильно: не думаючи про наслідки – з російської "не думая о последствиях"

Правильно: напропале, напропаще, напризволяще

Не виходьте на вулицю напропале!

Неправильно: пішло куверком – з російської "пошло куверком"

Правильно: пішло перевертом

Аби всі ваші плани не пішли перевертом, зберігайте спокій!

Неправильно: світ перевернувся – з російської "мир перевернулся"

Правильно: світ перевертом іде

Так, світ перевертом іде, а ми живемо у цій дійсності.

Неправильно: Ось ще! Це з російської "Вот еще!"

Правильно: Ет!

Але ми можемо сміливо казати усім негараздам: "Ет! Ми вже переживемо!"

Неправильно: Хрін з ним! Це з російської "Хрен с ним!"

Правильно: бери його морока!

А коронавірус? Та бери його морока!

І наостанок – хвилинка гумору. До вашої уваги неологізми сучасності:

ковідіот (людина, яка не дотримується карантину);

(людина, яка не дотримується карантину); карантинитись (сидіти на карантині);

(сидіти на карантині); не сковідитись (вистояти)!

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