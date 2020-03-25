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10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
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У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас гарні українські слова, які ви можете використати у своїх розмовах про карантин і не тільки. Закарбуйте їх в пам'яті!
Пам'ятайте, яка унікальна та цікава українська мова! Ці слова та фрази ми останнім часом ми чуємо ледь не щодня, проте більшість українців калькують їх з російської. Зараз влучний час, щоб вивчити ці вислови так, як буде правильно українською!
І ще: 10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
- Неправильно: сидіти вдома – з російської "сидеть дома"
- Правильно: домувати
Коли ви говорите про те, що під час карантину потрібно уникати скупчення людей, то знайте, що найкраще у цьому випадку – домувати.
- Неправильно: скиталець – з російської "скиталец"
- Правильно: блукач, обходисвіт, галайда, бурлака
Попри те, що не варто виходити з дому, на вулиці ви можете побачити кілька блукачів.
- Неправильно: (ловушка – з російської "ловушка"
- Правильно: ловинка, пастка
Звичайно, ви можете використовувати звичне слово "паста", але ж погодьтеся, що "ловинка" цікаво звучить.
- Неправильно: глухе місце – з російської "глухое место"
- Правильно: закутень
Якщо там тихо і безлюдно, то це закутень.
- Неправильно: дебош – з російської "дебош"
- Правильно: бешкет, галабурда, буча, гармидерування, дешпет
Не піддавайтеся паніці та не зчиняйте бешкет!
- Неправильно: не думаючи про наслідки – з російської "не думая о последствиях"
- Правильно: напропале, напропаще, напризволяще
Не виходьте на вулицю напропале!
- Неправильно: пішло куверком – з російської "пошло куверком"
- Правильно: пішло перевертом
Аби всі ваші плани не пішли перевертом, зберігайте спокій!
- Неправильно: світ перевернувся – з російської "мир перевернулся"
- Правильно: світ перевертом іде
Так, світ перевертом іде, а ми живемо у цій дійсності.
- Неправильно: Ось ще! Це з російської "Вот еще!"
- Правильно: Ет!
Але ми можемо сміливо казати усім негараздам: "Ет! Ми вже переживемо!"
- Неправильно: Хрін з ним! Це з російської "Хрен с ним!"
- Правильно: бери його морока!
А коронавірус? Та бери його морока!
І наостанок – хвилинка гумору. До вашої уваги неологізми сучасності:
- ковідіот (людина, яка не дотримується карантину);
- карантинитись (сидіти на карантині);
- не сковідитись (вистояти)!
До теми: 10 українських слів, які замінять поширені кальки з російської
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