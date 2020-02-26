10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно

Не забуваймо, якою гарною та унікальною є наша українська мова. Підготували для вас десять цікавих висловів, які зроблять вашу розмову кращою. Ви їх точно знаєте, але використовуєте неправильно!

Пригадуємо відомі прислів'я, які більшість українців знають, як кальку з російської. Якщо ж ви не використовуєте ці фрази, то саме час вивчити кілька таких висловів.

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Неправильно: Не вішаймо носа! Це з російської "не вешайте нос!"

Правильно: Ховаймо на спід тягар наших бід!

Неправильно: Кидатися в очі. Це з російської "бросаться в глаза".

Правильно: Брати очі. Вбирати в себе. Впадати в око. Впадати в очі. Впадати у вічі.

Неправильно: Вітер свистить у кишені. У кишені вітер свище. Це з російської "ветер свистит в кармане".

Правильно: У кишенях гуде. Вітри віють у кишені. Дюдя в кишені свистить. У кишені аж гуде.

Неправильно: Не зійшлися характерами. Це з російської "не сошлись характерами".

Правильно: Не до вдачі одне одному.

Неправильно: Брати приклад з когось, наслідувати приклад, слідувати прикладу, послідувати прикладу, піти за прикладом. Це з російської "брать пример с кого-то, следовать примеру, последовать примеру, последовать примеру".

Правильно: Взорувати на когось.

Неправильно: Вітер в голові. Це з російської "ветер в голове".

Правильно: Метелики в голові. Фіалки в голові. Шпаки в голові.

Неправильно: На безриб'ї й рак риба. Це з російської "на безрыбье и рак рыба".

Правильно: Голодному й опеньки м'ясо. Де немає співця, послухаєш і горобця. Їж, козо, лозу, коли сіна немає. Коли нема пшона, давайте круту варити. На безлюдді й Хома чоловік. У степу й хрущ м'ясо.

Неправильно: Де взяв, там вже немає. Це з російської "где взял, там уже нет".

Правильно: Де доп'яв, там уже катма.

Неправильно: Чекати з моря погоди. Це з російської "ждать у моря погоды".

Правильно: Жданики поїсти.

Неправильно: Думки лізуть в голову. Це з російської "мысли лезут в голову".

Правильно: Обнімають думки.

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