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10 наймилозвучніших слів в українській мові, які ми рідко вживаємо
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21 лютого, у Міжнародний день рідної мови згадуємо, якою гарною та милозвучною є українська мова. Десять найгарніших слів, які зроблять вашу розмову кращою, – у нашій добірці!
У Міжнародний день рідної мови пригадуємо гарні, але не надто популярні українські слова. Якщо ви не знаєте їх, то зараз доречний час вивчити кілька таких слів.
І ще: Міжнародний день рідної мови: звичні слова, які насправді не є українськими
10 наймилозвучніших українських слів
Любка – кохана дівчина, жінка.
Бокогрій – синонім на позначення третього зимового місяця – лютого.
Ґорґоші – плечі. Також частіше використовують у словосполученні "на ґорґоші", що означає залізти/сидіти на плечах або шиї.
Баюра – велика глибока вибоїна на дорозі, у якій накопичується вода, калюжа.
Блават – квіти волошки. Також означає шовкову тканину блакитного кольору або загалом шовк, одяг з такої тканини.
Заграва – відсвічування, відблиск, переважно від неба, яскравого світла, вогнів, пожеж, сонця тощо. Навесні заграва від сонця надзвичайно яскрава. Також слово означає сяяння неба під час заходу чи сходу сонця, вогнів міста за обрієм.
Легіт – легкий приємний вітерець.
Просвіток – тимчасове припинення негоди, тимчасова відрада, радість, короткочасне або часткове полегшення, душевний спокій в одноманітному, безрадісному житті.
Цмулити – пити повільно, з насолодою.
Джереґеля – українська жіноча зачіска, коса вінком на голові.
Завійниця – сильний сніг з вітром, негода взимку.
До теми: 50 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
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