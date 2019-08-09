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10 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Міжнародний день біодизеля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

10 серпня церква вшановує пам'ять 7 апостолів, обраних з 70 учнів Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Остап, Прохор, Никанор, Серафим і Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день біодизеля – це неофіційне свято екологічно чистого палива, засноване в пам'ять про перше його використанні – 10 серпень 1893 року був запущений двигун, що працює на паливі, основою якого стало арахісове масло.
  • 1793 — Лувр відкрився для публіки
  • 1821 — Міссурі став 24-м штатом США
  • 1846 — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкрита перша науково-дослідна установа США — Смітсонівський інститут
  • 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок
  • 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію
  • 1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.
  • 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.
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Лувр

ХТО НАРОДИВСЯ 10 СЕРПНЯ

  • 1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.
  • 1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.
  • 1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.
  • 1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.
  • 1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.
  • 1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.
  • 1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.
  • 1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.
  • 1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор
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Антоніо Бандерас

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору піднімається, то буде дощ.
  • Дощ без вітру – до затяжної негоди.
  • Багато роси вранці – день буде сонячним.
  • Хмари високо пливуть – до сухої і ясній погоді.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи і додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході, це допоможе зробити правильний вибір. Правильне рішення може прийти до вас уві сні.
  • Щоб у дитини були гарні здібності до навчання, над його ліжечком потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева.
  • А ось весілля 10 серпня грати не рекомендують. Вважається, що людина, що уклала шлюб в цей день, довго не проживе.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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