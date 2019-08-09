10 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Міжнародний день біодизеля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

10 серпня церква вшановує пам'ять 7 апостолів, обраних з 70 учнів Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Остап, Прохор, Никанор, Серафим і Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день біодизеля – це неофіційне свято екологічно чистого палива, засноване в пам'ять про перше його використанні – 10 серпень 1893 року був запущений двигун, що працює на паливі, основою якого стало арахісове масло.

1793 — Лувр відкрився для публіки

1821 — Міссурі став 24-м штатом США

1846 — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкрита перша науково-дослідна установа США — Смітсонівський інститут

1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок

1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію

1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.

1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.

Лувр

ХТО НАРОДИВСЯ 10 СЕРПНЯ

1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.

1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.

1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.

1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.

1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.

1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.

1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.

1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.

1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор

Антоніо Бандерас

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору піднімається, то буде дощ.

Дощ без вітру – до затяжної негоди.

Багато роси вранці – день буде сонячним.

Хмари високо пливуть – до сухої і ясній погоді.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи і додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході, це допоможе зробити правильний вибір. Правильне рішення може прийти до вас уві сні.

Щоб у дитини були гарні здібності до навчання, над його ліжечком потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева.

А ось весілля 10 серпня грати не рекомендують. Вважається, що людина, що уклала шлюб в цей день, довго не проживе.

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