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10 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Міжнародний день біодизеля. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
10 серпня церква вшановує пам'ять 7 апостолів, обраних з 70 учнів Ісуса Христа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 10 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Остап, Прохор, Никанор, Серафим і Ірина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день біодизеля – це неофіційне свято екологічно чистого палива, засноване в пам'ять про перше його використанні – 10 серпень 1893 року був запущений двигун, що працює на паливі, основою якого стало арахісове масло.
- 1793 — Лувр відкрився для публіки
- 1821 — Міссурі став 24-м штатом США
- 1846 — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкрита перша науково-дослідна установа США — Смітсонівський інститут
- 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок
- 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію
- 1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.
- 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі досі чинний світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см.
Лувр
ХТО НАРОДИВСЯ 10 СЕРПНЯ
- 1874 — Антанас Смятона, перший президент Литви.
- 1874 — Герберт Гувер, 31-й президент США.
- 1894 — Михайло Зощенко, український і радянський письменник.
- 1937 — Андрій Біба, український футболіст ("Динамо" Київ), триразовий чемпіон СРСР.
- 1940 — Веніамін Смєхов, кіноактор.
- 1941 — Роман Лубківський, український письменник, державний і громадський діяч, дипломат.
- 1942 — Вадим Соснихін, український футболіст ("Динамо" Київ), чотириразовий чемпіон СРСР.
- 1959 — Розанна Аркетт, американська кіноактриса.
- 1960 — Антоніо Бандерас, іспанський кіноактор
Антоніо Бандерас
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду. Якщо ж вгору піднімається, то буде дощ.
- Дощ без вітру – до затяжної негоди.
- Багато роси вранці – день буде сонячним.
- Хмари високо пливуть – до сухої і ясній погоді.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день потрібно обов'язково з'їсти грушу. Це сприяє заспокоєнню нервової системи і додасть гарний настрій. Крім того, якщо ви не можете в чомусь визначитися, то з'їжте грушу на заході, це допоможе зробити правильний вибір. Правильне рішення може прийти до вас уві сні.
- Щоб у дитини були гарні здібності до навчання, над його ліжечком потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева.
- А ось весілля 10 серпня грати не рекомендують. Вважається, що людина, що уклала шлюб в цей день, довго не проживе.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 серпня 2019 для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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