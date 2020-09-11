10 простих порад, які допомагають не переїдати

Регулярне переїдання – поширена проблема, яка часто призводить до набору зайвих кілограмів. Але буває і так, що відчуття ситості не стоїть на заваді бажанню поласувати чимось смачненьким. Що ж робити, аби не переїдати.

Ділимось з вами кількома порадами, які допоможуть перестати переїдати.

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1. Оцінюйте свій голод

Не довіряйте своєму апетиту, який різко виник. Заплющте очі, зробіть глибокий вдих і оцініть наскільки ви голодні. Запитайте себе: чому я хочу їсти? Часто, зрозумівши, що потрібно нашому організму, ми можемо замінити обід з декількох страв на легкий перекус.

2. Не їжте перед телевізором або комп'ютером

Часто їжею ми намагаємося доповнити перегляд улюбленого серіалу або роботу за комп'ютером, не контролюючи саму кількість їжі. Тому рекомендується їсти на кухні, сидячи за столом без додаткової діяльності.

3. Уникайте дуже частих перекусів

Бажання перекусити виникає, як правило, не на фізіологічному, а на підсвідомому рівні. Створіть свій режим харчування, щоб організм не потребував безладних перекуси. Ідеально влаштовувати перекушування буквально 2 рази на день. Дієтологи в усьому світі стверджують, що сніданок є найголовнішим прийомом їжі. Щільний, збалансований сніданок допоможе вам наситити організм корисними речовинами, і відчуття голоду буде мучити вас не так сильно.

4. Уникайте прийому їжі на самоті

Намагайтеся їсти зі своєю сім'єю або друзями. Самотність може дати вам зайве почуття свободи, що завадить контролювати порцію. Якщо все ж ви їсте наодинці, покладіть на свою тарілку необхідну кількість їжі, а посуд з рештою їжі приберіть зі столу. Цей трюк допоможе вам насититися вмістом вашої тарілки і уникнути додаткової порції.

5. Пийте воду між прийомами їжі, а не під час

Часто ми плутаємо відчуття голоду з почуттям спраги, тому важливо дотримуватися водного балансу організму. Медики рекомендують випивати дорослій людині 1,5-2 літра води на день. Вода виводить шлаки і токсини з організму, а також доставляє поживні речовини. Пийте до або після їди, тому що вживання води з їжею може уповільнити травний процес.

6. Ретельно і повільно пережовуйте їжу

Запам'ятайте просте правило – чим ретельніше ви жуєте, тим менше з'їдаєте. У сучасному ритмі життя це дуже актуально. Мозку необхідно 15-20 хвилин, щоб зрозуміти, що ви більше не голодні. Звичка їсти повільно перетворить обід на задоволення, а не закидання в шлунок їжі між стресовими подіями. Коли жуєте, кладіть столові прибори на тарілку. Ця хитрість допоможе сповільнити процес споживання їжі і уникнути переїдання.

7. Не їжте, бо нудно

Слід зауважити, що найчастіше ми їмо, бо нам нудно. Якщо це постійна звичка, то потрібно боротися з нею, зробивши своє життя насиченішим. Знайдіть собі заняття: вийдіть на прогулянку, зробіть кілька вправ, відверніться від думок про їжу. Через деякий час ви виявите, що не були голодними.

8. Харчуйтеся регулярно, але невеликими порціями

Часто, але потроху. Саме такий підхід дозволяє розігнати обмін речовин. Річ у тім, що коли ви починаєте харчуватися мало, організм думає, що настали важкі часи, і уповільнює метаболізм. Харчування 5-6 разів на день малими порціями дозволяє обійти цей процес: кожен раз, коли ви приймаєте їжу, метаболізм активно включається в роботу.

9. Культура харчування

Під цим ми маємо на увазі такі пункти, як правильне харчування, знання властивостей різних продуктів і особливостей їх впливу на організм, вміння вибирати і правильно готувати продукти, намагаючись зберегти в них корисні речовини, а також вміння правильно подавати та вживати готові страви. Тіште себе цим, правильно сервіруйте стіл, готуйте красиві та корисні страви, отримуючи від цього естетичне задоволення.

10. Не відмовляйтеся від задоволення

Попри те, що під час прийому їжі дієтологи не рекомендують пити воду, багато хто схиляється до того, що келих хорошого вина піде вам тільки на користь. Вино покращує травлення та надає відчуття ситості. Не забувайте, що краще за все ця порада працює для прийому їжі в ресторані або під час ділового обіду, а не як щоденна домашня опція.

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