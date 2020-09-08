Спеціаліст назвав варіанти ідеальних сніданків для схуднення

Сертифікований фітнес-тренер Аарон Браун назвав три варіанти сніданків, які допоможуть позбутися від зайвих кілограмів. Таким чином фахівець відповів на одвічне питання "що їсти, щоб худнути", і уточнив скільки й коли саме варто їсти.

За словами тренера Аарона Брауна, слід ситно снідати, споживаючи половину добової норми калорій. Найкраще віддати перевагу молочним продуктам, птиці, яловичині, білій рибі та морепродуктам. Аарон підкреслює, що багата нежирним білком їжа краще і швидше втамовує голод не даючи переїдати.

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Також на сніданок можна їсти білкові продукти зі здоровими жирами і клітковиною: яйця, червону рибу, фрукти й овочі. Третій варіант їжі на ранок може складатися з яєць, авокадо, жирної риби, шпинату, грибів та овочів.

Браун наводить дані дослідження, згідно з яким споживання більшої частини їжі вранці допомагає схуднути. З'їдаючи 50% від добової норми калорій на сніданок, 30% – на обід і 20% на вечерю учасники експерименту за 12 тижнів схудли на 9 кг. Ті, хто віддавав перевагу добре поїсти в обід, скинули тільки 3,5 кілограма.

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