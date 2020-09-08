Як не плакати під час нарізання цибулі: перевірені методи

Надзвичайно складно стримувати сльози, якщо справа доходить до нарізання цибулі. Втім експерти з Австралії поділились кількома дієвими методиками, які дозволяють шаткувати цибулю без сліз. Було б украй несправедливо, якби ми не поділились ними з вами.

Деякі ґаздині пишуть в мережі цілі слізні звернення, в яких просять поділитися "чарівними способами", які дозволяють не плакати при нарізці цибулі.

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Звичайно, якщо ви надягнете окуляри для підводного плавання, то зможете втриматися від плачу, але з боку це буде виглядати досить комічно, та й не кожному підійде така методика. З усім тим, є способи, що дозволяють не плакати під час нарізання цибулі. Ними і поділилися деякі австралійські експерти в області приготування їжі.



Ці способи дозволять нарізати цибулю без сліз

Для початку, цибулю можна промити у гарячій воді після того, як ви розрізали її на дві половинки . Але ще до початку шинкування.

. Але ще до початку шинкування. Інший ефективний спосіб передбачає тримання цибулі в холодильнику протягом 10 хвилин перед зняттям шкірки і початком нарізки. Втім, деякі кулінари вважають, що для цього потрібна щонайменше година.

Один шеф-кухар запевняє, що якщо між зубами помістити зубочистку або шматочок хліба, який слід прикусити, то плачу при різанні цибулі не буде.

Відзначимо, що цибуля виробляє хімічний подразник під назвою син-пропанетіал-S-оксид – він стимулює слізні залози. Саме тому ми під час нарізання цибулі люто ридаємо. Хоча, це стосується не всіх. До слова, а ви плачете під час нарізання цибулі?

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