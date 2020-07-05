10 порад, які допоможуть вам не переїдати

Будьмо чесними, кожен із нас бодай раз у житті переїдався настільки, що заледве вставав з-за столу. І це не дуже добре, м'яко кажучи. Ділимось з вами кількома секретами, які допоможуть не залишатися голодними, але при цьому не перевантажувати організм надлишком їжі.

Ці поради допоможуть підходити до процесу споживання їжі відповідальніше.

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1. Оцінюйте свій голод

Не довіряйте апетиту, який різко виник. Заплющте очі, зробіть глибокий вдих і оціните наскільки ви голодні. Запитайте себе: чому я хочу їсти? Часто, зрозумівши, що потрібно нашому організму, ми можемо замінити обід з декількох страв на легкий перекус або ж просто склянку води. Так, іноді ми думаємо, що голодні, а насправді – хочемо пити. Дива та й годі.

Переконайтесь, що ви дійсно голодні

2. Не їжте перед телевізором або комп'ютером

Мультизадачність та постійний поспіх стають причиною того, що ми намагаємось поєднати кілька процесів одночасно. Так, наприклад, ми частенько їмо за комп'ютером або під час перегляду улюбленого серіалу. І все було б нічого, якби така комбінація не впливала на те, що ми просто не контролюємо кількість їжі, яку поглинаємо.

3. Уникайте дуже частих перекусів

Бажання перекусити виникає, як правило, не на фізіологічному, а на підсвідомому рівні. Створіть свій режим харчування, щоб організм не потребував хаотичних перекуси. Ідеально влаштовувати перекушування буквально 2 рази на день. Дієтологи в усьому світі стверджують, що сніданок – найголовніший прийом їжі. Щільний, збалансований сніданок допоможе вам наситити організм корисними речовинами, і відчуття голоду буде мучити вас не так сильно.

Від частих перекусів слід відмовитися

4. Уникайте прийому їжі на самоті

Намагайтеся їсти зі своєю сім'єю або друзями. Самотність може дати вам зайве почуття свободи, що завадить контролювати порцію. Якщо все ж ви їсте наодинці, покладіть на свою тарілку необхідну кількість їжі, а посуд з їжею, що залишилася приберіть зі столу. Цей трюк допоможе вам насититися вмістом вашої тарілки і уникнути додаткової порції.

5. Пийте воду між прийомами їжі, а не під час

Часто ми плутаємо почуття голоду з почуттям спраги, тому важливо підтримувати водний баланс організму. Медики рекомендують випивати дорослій людині 1,5-2 літра води на день. Вода виводить шлаки і токсини з організму, а також доставляє поживні речовини. Пийте до або після їди, тому що вживання води з їжею уповільнює травний процес. Але стосовно останнього науковці, дієтологи та нутриціологи досі сперечаються. Головне – пийте воду. А от всілякі соки, компоти та морси краще взагалі прибрати зі свого звичного меню.

6. Ретельно і повільно пережовуйте їжу

Запам'ятайте просте правило – чим ретельніше ви жуєте, тим менше з'їдаєте. У сучасному ритмі життя це дуже актуально. Мозку необхідно 15-20 хвилин, щоб зрозуміти, що ви більше не голодні. Звичка їсти повільно перетворить обід на задоволення, а не закидання в шлунок їжі між стресовими подіями. Коли жуєте, кладіть столове приладдя на тарілку. Ця хитрість допоможе сповільнити процес споживання їжі і уникнути переїдання.

Їжте без поспіху

7. Не їжте, бо вам нудно

Слід зауважити, що найчастіше ми їмо, бо нам нудно. Якщо це постійна звичка, то потрібно боротися з нею, зробивши своє життя насиченішим. Знайдіть собі заняття: вийдіть на прогулянку, зробіть кілька вправ, відволічіться від думок про їжу. Через деякий час ви виявите, що були не голодні.

8. Харчуйтеся регулярно, але невеликими порціями

Часто, але потроху. Саме такий підхід дозволяє розігнати обмін речовин. Річ у тім, що коли ви починаєте харчуватися мало, організм думає, що настали важкі часи, і уповільнює метаболізм. Харчування 5-6 разів на день малими порціями дозволяє обійти цей процес: щоразу, коли ви приймаєте їжу, метаболізм активно включається в роботу.

9. Культура харчування

Під цим ми маємо на увазі такі пункти, як правильне харчування, знання властивостей різних продуктів і особливостей їх впливу на організм, вміння вибирати і правильно готувати продукти, намагаючись зберегти в них корисні речовини, а також вміння правильно подавати і вживати готові страви. Тіште себе цим, правильно сервіруйте стіл, готуйте красиві і корисні страви, отримуючи від цього естетичне задоволення.

Готуйте смачно та корисно

10. Не відмовляйте собі у простих задоволеннях

Попри те, що під час прийому їжі дієтологи не рекомендують пити воду, багато хто схиляється до того, що келих хорошого вина піде вам тільки на користь. Вино покращує травлення і надає відчуття ситості. Не забувайте, що краще за все ця порада працює для прийому їжі в ресторані або під час ділового обіду, а от на щодень вдома її не надто варто застосовувати.

Їжте і отримуйте задоволення від прийому їжі!

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