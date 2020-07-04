Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Як корисно провести вихідні: 5 простих способів

  • 38
Вихідні – це не про те, щоб пролежати дні на дивані - фото 1
Вихідні – це не про те, щоб пролежати дні на дивані

Іноді буває так, що всі наші плани псує дощ. Іноді ми самі не проти, аби ці плани наламалися, адже нам шалено хочеться просто посидіти вдома на вихідних. Ділимось з вами цікавими ідеями, які дозволять вам круто та весело відпочити в оселі.

Відразу ж зазначимо, що в нашому топі не буде ніяких серіалів і комп'ютерних ігор. Але це не означає, що ми проти них. Якщо хочеться – не відмовляйте собі.

Це цікаво: Учені назвали вагому причину вивчати рідне місто

Літературні читання

Як показує практика, протягом робочого тижня багато людей просто не знаходять сил і бажання для читання. І це дуже кепсько. Надолужити втрачене можна під час вихідних. Головне – відмовитися від перегляду 100500 епізоду улюбленого серіалу, віддавши перевагу книзі, для якої у вас ніколи не знаходилось часу. Спробуйте. Можливо, вам сподобається!

Візьміться нарешті за читання - фото 413809
Візьміться нарешті за читання

Настільні ігри

Настільні ігри здатні зайняти компанію від двох до десяти людей на кілька годин, а то й на цілий день. Ігри на асоціації, дедукцію, ерудицію, стратегії, рольові – вибір настолок дійсно великий. Можна підібрати гру для спокійного сімейного вечора або галасливої ​​вечірки, якщо у вас плануються гості. Зауважимо, що не для всіх ігор потрібні спеціальні карточки, тож не шукайте відмазок!

Кулінарна вечірка

Пам'ятайте, як в дитинстві вся сім'я збиралася на кухні, щоб приготувати вареники на кілька місяців наперед? Це було маленьке свято з обов'язковою дегустацією свіжозварених вареників, які ще парують. Круто, якщо у вас є така традиція, а якщо немає, то варто її придумати. Наприклад, можна покликати друзів і влаштувати вечір тайської кухні. Тільки за умови, що готувати том-ям будуть всі, а не тільки ви.

Приготуйте щось смачненьке - фото 413811
Приготуйте щось смачненьке

Фото для альбому

З появою смартфонів з камерами надрукована фотографія втратила свою значимість. Всі зберігають фото в телефоні або хмарі. Тим часом, стільки хороших, душевних і важливих світлин чекають, щоб їх роздрукували і залишили на пам'ять. Приділіть їм час: розберіть фотографії, що накопичилися. Це буде перший крок назустріч фотостіні, про яку ви мріяли.

Дошка бажань

Дошка бажань або moodboard – це не тільки інструмент візуалізації мрії, але і елемент інтер'єру. Для основи ідеально підходить пробкова дошка, але можна використовувати будь-яку поверхню: металеву сітку, заготовку з дерева, текстиль у рамі, щільний картон. Заповніть її надихаючими фото, листівками, стікерами з написами, наклейками. Найкраще повісити готову дошку над робочим столом для щоденного натхнення і концентрації на тому, що важливо.

Дошку бажань ідеально повішати над робочим столом - фото 413814
Дошку бажань ідеально повішати над робочим столом

Проведіть вихідні так, щоб ви могли собі сказати у понеділок, що ви не просто так пролежали 48 годин на дивані. Надихайтесь і надихайте, а також не забувайте щодня ставати кращою версією себе!

Читайте також: Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1279
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 290
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 2155
Загрузка...
Новини