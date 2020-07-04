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Як корисно провести вихідні: 5 простих способів
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Іноді буває так, що всі наші плани псує дощ. Іноді ми самі не проти, аби ці плани наламалися, адже нам шалено хочеться просто посидіти вдома на вихідних. Ділимось з вами цікавими ідеями, які дозволять вам круто та весело відпочити в оселі.
Відразу ж зазначимо, що в нашому топі не буде ніяких серіалів і комп'ютерних ігор. Але це не означає, що ми проти них. Якщо хочеться – не відмовляйте собі.
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Літературні читання
Як показує практика, протягом робочого тижня багато людей просто не знаходять сил і бажання для читання. І це дуже кепсько. Надолужити втрачене можна під час вихідних. Головне – відмовитися від перегляду 100500 епізоду улюбленого серіалу, віддавши перевагу книзі, для якої у вас ніколи не знаходилось часу. Спробуйте. Можливо, вам сподобається!
Настільні ігри
Настільні ігри здатні зайняти компанію від двох до десяти людей на кілька годин, а то й на цілий день. Ігри на асоціації, дедукцію, ерудицію, стратегії, рольові – вибір настолок дійсно великий. Можна підібрати гру для спокійного сімейного вечора або галасливої вечірки, якщо у вас плануються гості. Зауважимо, що не для всіх ігор потрібні спеціальні карточки, тож не шукайте відмазок!
Кулінарна вечірка
Пам'ятайте, як в дитинстві вся сім'я збиралася на кухні, щоб приготувати вареники на кілька місяців наперед? Це було маленьке свято з обов'язковою дегустацією свіжозварених вареників, які ще парують. Круто, якщо у вас є така традиція, а якщо немає, то варто її придумати. Наприклад, можна покликати друзів і влаштувати вечір тайської кухні. Тільки за умови, що готувати том-ям будуть всі, а не тільки ви.
Фото для альбому
З появою смартфонів з камерами надрукована фотографія втратила свою значимість. Всі зберігають фото в телефоні або хмарі. Тим часом, стільки хороших, душевних і важливих світлин чекають, щоб їх роздрукували і залишили на пам'ять. Приділіть їм час: розберіть фотографії, що накопичилися. Це буде перший крок назустріч фотостіні, про яку ви мріяли.
Дошка бажань
Дошка бажань або moodboard – це не тільки інструмент візуалізації мрії, але і елемент інтер'єру. Для основи ідеально підходить пробкова дошка, але можна використовувати будь-яку поверхню: металеву сітку, заготовку з дерева, текстиль у рамі, щільний картон. Заповніть її надихаючими фото, листівками, стікерами з написами, наклейками. Найкраще повісити готову дошку над робочим столом для щоденного натхнення і концентрації на тому, що важливо.
Проведіть вихідні так, щоб ви могли собі сказати у понеділок, що ви не просто так пролежали 48 годин на дивані. Надихайтесь і надихайте, а також не забувайте щодня ставати кращою версією себе!
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