10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з програмістом.

Про усі тонкощі цієї складної професії розповів Гліб Міхєєв, технічний директор Beta Digital Production, у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Скільки заробляють програмісти? Чи справді вони живуть на роботі? Відповіді та ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

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Хто такий програміст?

Спитайте 10 людей про це, і вони дадуть вам 10 різних відповідей. Ти можеш програмувати супутники, інтерфейси або ж писати ігри і програми. Програміст – це, по суті, інженер, який може писати код. А код, у свою чергу, може написати кожен. Питання тільки в тому, щоб він ще після цього запрацював... це і є професія програміст.

Як зробити сайт?

Процес створення сайту складається з багатьох частин. Від аналізу задач до візуалізації, верстки, тестування, доопрацювань, збору аналітики. Розкажу на прикладі звичайної праски: є сайт, на якому продають техніку. Ви, як замовник, хочете продати праску. І нам, як програмістам, треба протестувати: який текст, шрифт, колір запрацює найкраще, матиме найбільший ефект.

Як створити свій сайт

Програмістом може стати тільки математик?

Взагалі ні. В мене є співробітниця, яка раніше займалася бальними танцями. Одного разу вона просто від всього втомилася і вирішила змінити діяльність. Обрала програмування. Хоча ніколи раніше цим не займалася. Так, в програмуванні є такі галузі, де математика необхідна. Але не всюди. Ненавидиш математику, але хочеш програмувати? Питань нема. В першу чергу тобі має це подобатися. Має бути бажання, якщо воно є – з'явиться і час, і сили. Програмування – це не магія, а твоя робота над собою і велике бажання. Наприклад ,верстати можна навчитися і за 2 тижні.

Чому помилка саме 404?

Коли Тім Бьорнерс-Лі (як його ще називають "Батько інтернету") писав протокол зв'язку між комп'ютерами, йому потрібно було якось нумерувати помилки (точніше сказати, відповіді). Категорія 400 – це якраз і є помилки. Але існують помилки ще гірші за 404: п'ятисоті. Це випадки, коли щось пішло ну ДУЖЕ не за планом.

Навіщо потрібна мобільна версія сайту?

Зараз така реальність. Трафік з телефонів займає гігантську нішу. Погодьтеся, якщо у цю хвилину, вам треба буде щось знайти в інтернеті, ви дістанете з кишені телефон, а не підете вмикати свій ПК або ноутбук.

Ви живете на роботі?

Вже ні :) Коли наша компанія тільки починала працювати, нас було дуже мало. І ми робили все підряд. У цьому, як то кажуть, краса страт-апу. Але це більше пов'язано з початком життя компанії, аніж з програмуванням як таким.

Програмісти дійсно інколи живуть на роботі

Що таке мова програмування?

Ми пишемо звичайною людською мовою. Ти просто береш код і читаєш його. Звичайна людина може взяти, до прикладу, мій текст, і, знаючи англійську мову, прочитати його і все зрозуміти. Все дуже лаконічно та просто.

Як не задовбатися на такій роботі?

Любити її. Це єдина відповідь. Якщо програмування – не твоє, то ніякі гроші світу цього не варті. Ти будеш просто страждати від роботи. Робота має приносити задоволення і бути своєрідним продовженням хобі. Тобі має подобатися дізнаватися все більше і більше про сферу твоєї діяльності. Є навіть такий жарт: програміст проводить 60% часу в гуглі... і це не жарт. На роботі ми постійно гуглимо.

Скільки може заробляти програміст?

Від безкоштовно – на стажуванні, до просто непристойних грошей. Все залежить від того, у якій сфері ти програмуєш. Можна заробляти до 60 000 грн, працюючи спеціалістом, без архітектури у програмуванні, без менеджменту.

Що дратує в професії?

Те, що ти займаєшся проектом, а у кожного є на це своя думка, і ти вимушений з цим стикатися. Дратує те, що треба постійно вчитися. Іноді трохи бісить, що є набір обов'язків, але мені здається, це навпаки більше має подобатися аніж дратувати. Дуже сильно не дратує нічого, але деколи якісь дрібниці напружують. Погодьтеся, людині ж не може бути весь час добре.

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