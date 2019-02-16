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10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з програмістом.
Про усі тонкощі цієї складної професії розповів Гліб Міхєєв, технічний директор Beta Digital Production, у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Скільки заробляють програмісти? Чи справді вони живуть на роботі? Відповіді та ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Хто такий програміст?
Спитайте 10 людей про це, і вони дадуть вам 10 різних відповідей. Ти можеш програмувати супутники, інтерфейси або ж писати ігри і програми. Програміст – це, по суті, інженер, який може писати код. А код, у свою чергу, може написати кожен. Питання тільки в тому, щоб він ще після цього запрацював... це і є професія програміст.
Як зробити сайт?
Процес створення сайту складається з багатьох частин. Від аналізу задач до візуалізації, верстки, тестування, доопрацювань, збору аналітики. Розкажу на прикладі звичайної праски: є сайт, на якому продають техніку. Ви, як замовник, хочете продати праску. І нам, як програмістам, треба протестувати: який текст, шрифт, колір запрацює найкраще, матиме найбільший ефект.
Програмістом може стати тільки математик?
Взагалі ні. В мене є співробітниця, яка раніше займалася бальними танцями. Одного разу вона просто від всього втомилася і вирішила змінити діяльність. Обрала програмування. Хоча ніколи раніше цим не займалася. Так, в програмуванні є такі галузі, де математика необхідна. Але не всюди. Ненавидиш математику, але хочеш програмувати? Питань нема. В першу чергу тобі має це подобатися. Має бути бажання, якщо воно є – з'явиться і час, і сили. Програмування – це не магія, а твоя робота над собою і велике бажання. Наприклад ,верстати можна навчитися і за 2 тижні.
Чому помилка саме 404?
Коли Тім Бьорнерс-Лі (як його ще називають "Батько інтернету") писав протокол зв'язку між комп'ютерами, йому потрібно було якось нумерувати помилки (точніше сказати, відповіді). Категорія 400 – це якраз і є помилки. Але існують помилки ще гірші за 404: п'ятисоті. Це випадки, коли щось пішло ну ДУЖЕ не за планом.
Навіщо потрібна мобільна версія сайту?
Зараз така реальність. Трафік з телефонів займає гігантську нішу. Погодьтеся, якщо у цю хвилину, вам треба буде щось знайти в інтернеті, ви дістанете з кишені телефон, а не підете вмикати свій ПК або ноутбук.
Ви живете на роботі?
Вже ні :) Коли наша компанія тільки починала працювати, нас було дуже мало. І ми робили все підряд. У цьому, як то кажуть, краса страт-апу. Але це більше пов'язано з початком життя компанії, аніж з програмуванням як таким.
Що таке мова програмування?
Ми пишемо звичайною людською мовою. Ти просто береш код і читаєш його. Звичайна людина може взяти, до прикладу, мій текст, і, знаючи англійську мову, прочитати його і все зрозуміти. Все дуже лаконічно та просто.
Як не задовбатися на такій роботі?
Любити її. Це єдина відповідь. Якщо програмування – не твоє, то ніякі гроші світу цього не варті. Ти будеш просто страждати від роботи. Робота має приносити задоволення і бути своєрідним продовженням хобі. Тобі має подобатися дізнаватися все більше і більше про сферу твоєї діяльності. Є навіть такий жарт: програміст проводить 60% часу в гуглі... і це не жарт. На роботі ми постійно гуглимо.
Скільки може заробляти програміст?
Від безкоштовно – на стажуванні, до просто непристойних грошей. Все залежить від того, у якій сфері ти програмуєш. Можна заробляти до 60 000 грн, працюючи спеціалістом, без архітектури у програмуванні, без менеджменту.
Що дратує в професії?
Те, що ти займаєшся проектом, а у кожного є на це своя думка, і ти вимушений з цим стикатися. Дратує те, що треба постійно вчитися. Іноді трохи бісить, що є набір обов'язків, але мені здається, це навпаки більше має подобатися аніж дратувати. Дуже сильно не дратує нічого, але деколи якісь дрібниці напружують. Погодьтеся, людині ж не може бути весь час добре.
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