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Названо найпопулярніші ігри та програми у світі

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Найпопулярніші ігри та програми - фото 1
Найпопулярніші ігри та програми / hi-tech

Ринок мобільних додатків продовжує рости, як з точки зору кількості завантажень, так і з точки зору обороту. Аналітична компанія App Annie підвела підсумки року, підрахувала загальну кількість завантажень програм на платформах iOS і Android у 2018 році.

Так, за даними компанії App Annie, кількість завантажень додатків перевищила 113 мільярдів, що на 10% більше, ніж у минулому році. Користувачі витратили на них 76 мільярдів доларів, що на 20% більше у порівнянні з минулим роком. І це без урахування сторонніх китайських магазинів додатків.

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Основний фактор зростання ринку – це мобільні ігри, які стали найбільш популярним і прибутковим ігровим форматом. У 2018 серед його флагманів відзначилися Fortnite, PUBG і Roblox, яких відрізняє вимогливість до "заліза", а також доступність відразу на декількох платформах. Цей же тренд буде домінувати на ринку і в наступному році.

Найбільш скачувані ігри - фото 296636
Найбільш скачувані ігри

Ще один фактор зростання – це підписки, завдяки яким у 2019 році ринок додатків зросте до 122 мільярдів доларів. App Annie також підрахувала, що у 2018 році середній користувач смартфона витрачав на додатки майже три години в день, що на 10% більше, ніж у 2017 році, і на 20% більше, ніж у 2016 році.

Найбільш скачувані додатки - фото 296637
Найбільш скачувані додатки

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Джерело: techcrunch
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