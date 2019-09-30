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1, 2 та 5 копійок виходять з обігу вже з жовтня: де обміняти монети
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Вже 1 жовтня усі монети номіналом менше ніж 10 копійок перестануть бути платіжним засобом. Читайте далі та дізнайтеся відповіді на важливі запитання: як це відбудеться, що робити з монетами, коли обміняти тощо.
Нацбанк України з 1 жовтня 2019 року вилучатиме усі монети номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це означає, що ними не можна буде розрахуватися, вони перестануть бути платіжним засобом й зникнуть з готівкового обігу. Монети інших номіналів поки залишаються в грошовому обігу, тож їх не потрібно обмінювати.
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Як відбуватиметься вилучення з обігу 1, 2 та 5 копійок?
Національний банк України не карбує монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок з 2018 року після впровадження правил заокруглення. Зараз карбуються лише монети номіналом 10 та 50 копійок та 1 і 2 гривні.
Етап 1. Від 1 жовтня в усіх магазинах та підприємствах НЕ прийматимуть монети номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це стосується всіх видів готівкових операцій.
Етап 2. Після цього, за 10 робочих днів, ці підприємства повинні здати залишки до кас будь-яких українських банків. Ці монети зарахують на поточні рахунки.
Етап 3. Нацбанк України від 1 жовтня припинить видавати монетами цих номіналів іншим банкам. Тобто в усіх банках не видаватимуть монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Монети будуть зачислятися на рахунки.
Що робити з копійками, які залишаються на руках?
Протягом 3 років – до 30 вересня 2022 року – можна безкоштовно та без обмежень обміняти монети номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети та банкноти усіх номіналів, які є в грошовому обігу. Ви зможете обміняти:
- В усіх банках України до 30 вересня 2020 року включно.
- У Нацбанку, Ощадбанку, ПриватБанку та Райффайзенбанку Аваль до 30 вересня 2022 року.
Що Нацбанк робитиме з вилученими монетами?
Вилучення з обігу монет дрібних номіналів є поширеним і для інших країн. Ці монети утилізують на спеціальному обладнанні, а метал переплавлять.
У світовій практиці номінальні ряди нараховують у середньому 12 номіналів грошових знаків. В Україні номінальний ряд гривні переобтяжений, адже містить 17 номіналів – 8 номіналів монет та 9 номіналів банкнот.
- Національний банк вилучає з обігу 1, 2 та 5 копійок задля оптимізації готівкового обігу.
- Вартість виготовлення цих монет перевищує їх номінальну вартість й вони майже не повертаються до банків.
- Також такі монети перестали відігравати важливу роль у розрахунках.
- Це підвищить зручності розрахунків та скорочення витрат.
- Держава зекономить понад 90 млн гривень на рік, адже скоротить витрати на виготовлення, обробку та транспортування монет найдрібніших номіналів. Заклади торгівлі, громадського харчування, транспорт та банки теж не витрачатимуть на це кошти.
- Розрахунок готівкою стане простішим, а кількість монет у гаманцях українців зменшиться більше ніж на третину.
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