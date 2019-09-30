1, 2 та 5 копійок виходять з обігу вже з жовтня: де обміняти монети

де обміняти монети, які виходять з обігу

Вже 1 жовтня усі монети номіналом менше ніж 10 копійок перестануть бути платіжним засобом. Читайте далі та дізнайтеся відповіді на важливі запитання: як це відбудеться, що робити з монетами, коли обміняти тощо.

Нацбанк України з 1 жовтня 2019 року вилучатиме усі монети номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це означає, що ними не можна буде розрахуватися, вони перестануть бути платіжним засобом й зникнуть з готівкового обігу. Монети інших номіналів поки залишаються в грошовому обігу, тож їх не потрібно обмінювати.

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Як відбуватиметься вилучення з обігу 1, 2 та 5 копійок?

Національний банк України не карбує монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок з 2018 року після впровадження правил заокруглення. Зараз карбуються лише монети номіналом 10 та 50 копійок та 1 і 2 гривні.

Етап 1. Від 1 жовтня в усіх магазинах та підприємствах НЕ прийматимуть монети номіналами 1, 2 та 5 копійок. Це стосується всіх видів готівкових операцій.

Етап 2. Після цього, за 10 робочих днів, ці підприємства повинні здати залишки до кас будь-яких українських банків. Ці монети зарахують на поточні рахунки.

Етап 3. Нацбанк України від 1 жовтня припинить видавати монетами цих номіналів іншим банкам. Тобто в усіх банках не видаватимуть монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Монети будуть зачислятися на рахунки.

Що робити з копійками, які залишаються на руках?

Протягом 3 років – до 30 вересня 2022 року – можна безкоштовно та без обмежень обміняти монети номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети та банкноти усіх номіналів, які є в грошовому обігу. Ви зможете обміняти:

В усіх банках України до 30 вересня 2020 року включно.

до 30 вересня 2020 року включно. У Нацбанку, Ощадбанку, ПриватБанку та Райффайзенбанку Аваль до 30 вересня 2022 року.

Що Нацбанк робитиме з вилученими монетами?

Вилучення з обігу монет дрібних номіналів є поширеним і для інших країн. Ці монети утилізують на спеціальному обладнанні, а метал переплавлять.

У світовій практиці номінальні ряди нараховують у середньому 12 номіналів грошових знаків. В Україні номінальний ряд гривні переобтяжений, адже містить 17 номіналів – 8 номіналів монет та 9 номіналів банкнот.

Національний банк вилучає з обігу 1, 2 та 5 копійок задля оптимізації готівкового обігу .

. Вартість виготовлення цих монет перевищує їх номінальну вартість й вони майже не повертаються до банків.

Також такі монети перестали відігравати важливу роль у розрахунках.

Це підвищить зручності розрахунків та скорочення витрат.

та скорочення витрат. Держава зекономить понад 90 млн гривень на рік , адже скоротить витрати на виготовлення, обробку та транспортування монет найдрібніших номіналів. Заклади торгівлі, громадського харчування, транспорт та банки теж не витрачатимуть на це кошти.

, адже скоротить витрати на виготовлення, обробку та транспортування монет найдрібніших номіналів. Заклади торгівлі, громадського харчування, транспорт та банки теж не витрачатимуть на це кошти. Розрахунок готівкою стане простішим, а кількість монет у гаманцях українців зменшиться більше ніж на третину.

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