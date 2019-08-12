Скільки років знадобиться на ремонт усіх доріг в Україні

Питання ремонту українських доріг може бути вирішене шляхом стабільного фінансування. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, як саме це можна зробити.

На ремонт усіх українських доріг потрібно 10 років і 1 трильйон гривень. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Зараз ми ремонтуємо 4 тис. км на рік, потрібно збільшити цю кількість мінімум до 10 тис. км на рік, щоб люди відчули різницю. Ми вибудували систему, дорожню галузь піднімали з нуля. Пам'ятаю 2015 рік, коли ми на всю Україну змогли побудувати, якщо не помиляюся, 200 км доріг при нульовому фінансуванні і величезних боргах. У 2016 році ми почали з 10 млрд грн у питанні фінансового ресурсу. Але, навіть якщо б ми в 2016 році дали 100 млрд грн, не було компаній, здатних якісно будувати дороги", – сказав він.

Міністр Омелян

За словами міністра, питання ремонту доріг може бути вирішене лише шляхом стабільного фінансування. "За нашими оцінками (вони є орієнтовними, я думаю, це можна зробити і дешевше), необхідно 10 років і 1 трлн грн, щоб відремонтувати всі дороги в Україні. Але ми маємо робити це крок за кроком", – підкреслив Володимир Омелян.

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