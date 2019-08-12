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Скільки років знадобиться на ремонт усіх доріг в Україні

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Коментар Володимира Омеляна

Питання ремонту українських доріг може бути вирішене шляхом стабільного фінансування. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, як саме це можна зробити.

На ремонт усіх українських доріг потрібно 10 років і 1 трильйон гривень. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Зараз ми ремонтуємо 4 тис. км на рік, потрібно збільшити цю кількість мінімум до 10 тис. км на рік, щоб люди відчули різницю. Ми вибудували систему, дорожню галузь піднімали з нуля. Пам'ятаю 2015 рік, коли ми на всю Україну змогли побудувати, якщо не помиляюся, 200 км доріг при нульовому фінансуванні і величезних боргах. У 2016 році ми почали з 10 млрд грн у питанні фінансового ресурсу. Але, навіть якщо б ми в 2016 році дали 100 млрд грн, не було компаній, здатних якісно будувати дороги", – сказав він.

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Міністр Омелян

За словами міністра, питання ремонту доріг може бути вирішене лише шляхом стабільного фінансування. "За нашими оцінками (вони є орієнтовними, я думаю, це можна зробити і дешевше), необхідно 10 років і 1 трлн грн, щоб відремонтувати всі дороги в Україні. Але ми маємо робити це крок за кроком", – підкреслив Володимир Омелян.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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