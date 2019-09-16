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Мінімальна зарплата 2020 в Україні зросте: названа сума

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Нова мінімалка - фото 1
Нова мінімалка

У проєкті "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№2000) вказано, якою ж буде мінімальна зарплата у наступному році. Дізнайтесь, наскільки зросте мінімалка!

Кабінет Міністрів уніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про держбюджет на 2020. У ньому, зокрема, вказаний розмір мінімальної зарплати українців наступного року.

Тут більше: Основні цифри бюджету на 2020 рік

Отож, мінімальна зарплата в 2020-му становитиме 4723 гривень, що на 550 гривень більше у порівнянні з 2019 роком. Ще 172,6 мільярда буде спрямовано на фінансування Пенсійного фонду.

"Ми вважаємо, що якесь більше зростання цієї цифри не відповідало б зростанню продуктивності. Однак, це істотне збільшення мінімалки", – заявила глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова.

Мінімальна зарплата 2020 в Україні зросте: названа сума - фото 355352

Поточного року мінімальна заробітна плата підвищувалася на 450 гривень (12,1%).

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