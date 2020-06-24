З'явився тизер з оновленим універсалом Volkswagen Arteon

Компанія Volkswagen випустила два відео, присвячені універсалу Arteon Shooting Brake і оновленому ліфтбеку. Обидві новинки дебютують 24 липня під час онлайн-презентації.

У роликах продемонстрований універсал, який з'явиться на ринку під назвою Arteon Shooting Brake.

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Завдяки фотографіям, опублікованим сертифікаційним відомством Китаю, дизайн і габарити новинки вже не є секретом: при однаковій колісній базі, рівній 2841 міліметру, довжина автомобіля у кузові універсал становить 4869 міліметрів, а ліфтбека – 4865 міліметрів. Різниця пояснюється наявністю накладок на бамперах в Arteon Shooting Brake.

Оновлений ліфтбек своєю чергою отримає мультимедійний комплекс MIB3 з можливістю оновлення "по повітрю" й автопілотом другого рівня Travel Assist, який працює на швидкості до 210 кілометрів на годину. Інтер'єр обох новинок буде уніфікований.

Офіційної інформації про силові установки для ліфтбека і універсала поки немає. Очікується, що в гамму двигунів увійдуть чотирициліндрові турбомотор потужністю 186 і 223 кінські сили. Альтернативою послужить гібридна модифікація з функцією зарядки від розетки.

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