78-річний пенсіонер купив собі McLaren, щоб їздити на ньому до магазину

Норвежець Генрі Харрфельдт відсвяткував своє 78-річчя, купивши родстер McLaren 720S Spider 2018 року. Попри свій солідний вік і величезну потужність суперкара, чоловік використовує його щодня.

За словами Генрі, він щодня насолоджується поїздками на своєму суперкарі навіть попри низьку посадку і жорстку підвіску автомобіля. Найбільше у McLaren 720S Spider, який він придбав за 4 317 000 крон йому подобається динаміка.

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Крім британського суперкара у колекції 78-річного чоловіка є сорокарічний родстер Shelby Cobra і 38-річна репліка Ford GT40, на яких він катається на вихідних. Однак, на його думку, керувати цими машинами значно складніше, оскільки вони призначені для трекової їзди, у зв'язку з чим він і вирішив купити сучасний McLaren.

Родстер McLaren 720S Spider дебютував у кінці 2018 року. Суперкар оснащується бітурбірованним чотирилітровим V8 потужністю 720 кінських сил і 770 Нм крутного моменту. Агрегат, що працює разом з семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями, дозволяє автомобілю розганятися до "сотні" за 2,9 секунди. Максимальна швидкість машини складає 341 кілометр на годину.

Однак літні водії не завжди здатні впоратися навіть з менш потужними автомобілями. Наприклад, на початку травня пенсіонер на білому Cadillac XTS влаштував ДТП, у результаті якого "припаркувався" на двох інших автомобілях.

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