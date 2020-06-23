У мережі показали, як Lamborghini тестує гіперкар V12, призначений для гонок

Компанія Lamborghini оголосила про завершення тестів гоночного гіперкара SCV12. Автомобіль дебютує влітку цього року.

Модель не призначена для міської їзди. Крім того, вона не підходить під вимоги жодної гоночної серії, тому використовувати її можна лише на закритих треках. При цьому точна потужність новинки не розкривається, але за словами творців, в моторному відсіку розташований найпотужніший V12 в історії Lamborghini.

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Атмосферний мотор об'ємом 6,5 літрів здатний розвивати потужність понад 830 кінських сил. Такого значного показника вдалося досягти завдяки аеродинамічному наддуву на високих швидкостях. Для цього в капоті розташована подвійна вентиляція, а на даху – подвійний повітрозабірник.

Також для підвищення аеродинамічної ефективності гіперкар обладнали великим переднім спліттером, бічними обтічниками, вертикальними ребрами на накладках порогів і заднім антикрилом з вуглеволокна.

Офіційна презентація нового гіперкара повинна відбутися до кінця літа 2020 року. Модель вийде лімітованим тиражем. Усі екземпляри будуть збирати на заводі марки в Сант-Агата-Болоньєзе.

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