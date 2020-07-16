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З'явився сайт, через який ви можете надіслати свій крик в Ісландію

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З'явився сайт, через який ви можете надіслати свій крик в Ісландію - фото 1

Міністерство туризму Ісландії запустило сайт, який дозволяє користувачам з усього світу покричати в мікрофон і почути свій голос в Ісландії. Всі крики людей транслюються через динамік, встановлений десь біля місцевих визначних пам'яток.

Сайт запропонували використовувати всім, кому хочеться вилити відчай через тривале перебування на карантині. Обіцяють, що має допомогти. Там же можна знайти невелику інструкцію по правильному крику, складену терапевтом:

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  1. Визначтеся, яким буде ваш крик – чи буде це просто звук або слово?
  2. Встаньте прямо, ноги на ширині стегон, злегка зігніть коліна, розслабте плечі. Можна покласти руки на стегна. Слідуйте своїм інстинктам.
  3. Зробіть кілька глибоких вдихів і крикніть. Постарайтеся зробити так, щоб звук йшов з живота.
  4. Якщо не допомогло, зверніться до психотерапевта.

Динаміки встановлені в семи місцях, в тому числі біля водоспаду Скогафосс і льодовика Снайфедльсйекюдль, а також на пляжі Раудасандур і острові Відей – вони перемикаються автоматично.

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Джерело: lookslikeyouneediceland
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