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Хлопець жорстоко потролив дівчину під час пропозиції руки і серця: курйозне відео

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Хлопець жорстоко потролив дівчину під час пропозиції руки і серця: курйозне відео - фото 1

Зейді Джиллет вирішив зробити пропозицію своїй коханій Кортні. Хлопець обрав досить мальовниче місце – підніжжя водоспаду Меса Потамос на Кіпрі. Однак спершу він вирішив розіграти дівчину, якій, судячи з усього, така освідчення запам'ятається на все життя.

На кадрах видно, як Зейді Джиллет стає перед розгубленою коханою на одне коліно і протягує їй коробочку. Потім хлопець робить незграбний рух і коробочка летить в прірву.

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Хлопець почав показово "картати" себе, а в Кортні виник справжній шок. Вона підійшла до краю обриву і в бурхливому потоці води намагалася знайти заповітну коробку.

Однак через пару хвилин Зейді все ж вручає засмученій Кортні справжню коробочку з перснем. Ролик в TikTok з реакцією дівчини набрав понад один мільйон переглядів і з кожним днем ​​стає все більше популярним.

@zaden_max07

Please be safe when you’re trying to be creative ##fail ##proposal ##nature ##idaho ##fyp ##foryoupage ##tiktok ##tiktokfails ##staysafe

Surrender - Natalie Taylor

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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