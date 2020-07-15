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Блогер створив машину часу у VR, яка показує все, що відбувалося з ним за останній рік
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Блогер Лукас Різзотто побудував оригінальну машину часу у віртуальній реальності – це візуальний інтерфейс, що відтворює ролики, які він цілий рік безперервно записував на камеру. Про свій досвід блогер розповів на YouTube.
Весь проєкт блогер розділив на кілька частин. Найприємніша з них – перша, коли Різзотто просто записував все, що відбувається з ним на камеру, вбудовану в окуляри. Правда, з часом хлопцеві довелося купити купу жорстких дисків, щоб зберігати відзнятий матеріал, а ще відправитися в подорож, щоб за минулим було дійсно цікаво спостерігати.
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Знявши цілий рік свого життя, Різзотто взявся за розробку 3D-моделі машини часу – натхненням стала, звичайно, приладова панель з фільму "Назад в майбутнє". Блогер спроєктував її так: вводиш потрібну дату, смикаєш важіль – і перед тобою, немов з порталу, з'являється відео з минулого.
Попри низку проблем, що виникли під час розробки, задумане все ж вдалося втілити. Ентузіаст зміг спостерігати за тим, що робив рівно рік тому. Каже, вийшло просто чарівно: виявилося, він забув більшу частину того, що відбувалося з ним за рік, що наштовхнуло його на думку: "Чи багато спогадів про своє життя зберігається в пам'яті у людини?".
Різзотто додав, що віртуальна подорож в минуле змусила його полюбити себе. Довгий час йому не подобалося ні як він говорить, ні як рухається і т. д. Але, подивившись на себе з боку, він зрозумів, що людина по той бік екрану не така вже й погана – не ідеальна, але досить приємна і розумна. Всі відзняті відео він назвав навіть не спогадами, а подарунками, які надихнули його на нові досягнення.
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