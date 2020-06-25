З'явився додаток, який дозволить відрізнити оригінальні кросівки від підробок

Кожен, хто бодай раз у житті купував кросівки від іменитих брендів, задумувався над тим, чи тримає у руках саме оригінальну пару взуття. На жаль, підробки можна виявити навіть на полицях фірмових крамниць, і це дуже сумно. Втім, новий додаток CheckCheck дозволить заощадити ваші гроші та нерви.

Додаток CheckCheck дозволяє відрізнити оригінальні кросівки від підробки. Він перевіряє справжність товарів таких брендів, як Nike, Jordan, Yeezy та інших відомих марок.

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Мобільна програма працює на основі штучного інтелекту і враховує багаторічний досвід інсайдерів. Перевірка кросівок на справжність займає не більше 30 хвилин. Користувачеві необхідно лише завантажити фото виробу. Знімки передаються двом людям-аутентифікаторам. Ті перевіряють кросівки і повідомляють результати.

Платформа також надає користувачам інструменти та поради про те, як самостійно ідентифікувати підробку. Розробники вважають, що CheckCheck буде особливо корисний тим, хто купує взуття на ресейл-платформах, не впевнений у постачальнику або адекватності вартості кросівок.

Додаток працює у режимі 24/7. Щоправда, він не безкоштовний: з користувача стягується $ 1 за кожну перевірку пари взуття.

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