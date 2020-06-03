Бренд Hermes створив кросівки, які стають роликами

Модний дім Hermes вирішив нагадати про свою любов до незвичайного взуття і випустив кросівки, які здатні перетворювати у ролики. Виглядає ефектно і коштує теж.

Бренд Hermes презентував високі білі кросівки з преміальної шкіри, які з легкістю можуть стати роликовими ковзанами. Річ у тому, що все працює за системою "2 в 1", адже до підошви можна причепити платформу з колесами.

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Не стало секретом, що модний дім вирішив присвятити новинку епосі диско. Цілком можливо, що незабаром такий тренд підхоплять і бюджетніші бренди. Зараз таке взуття можна придбати за €3918 (приблизно 117 586 гривень).

Джерело всіх фото: hermes.com

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