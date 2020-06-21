Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото

Сонцезахисні окуляри вже давно є не лише опціонним аксесуаром. І у тебе може виникнути цілком закономірне питання – з чим носити окуляри? Тож сьогодні у стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо з чим поєднувати окуляри чоловікам, аби бути у тренді.

Сучасні чоловічі сонцезахисні окуляри прекрасно справляються з роллю модного і стильного доповнення до образу. Вони і настрій зададуть, і відповідні нотки іміджу додадуть. Тож після грамотного підбору луку отримаєш солідне звучання і знайдеш унікальний стиль.

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З чим носити чоловічі окуляри: 10 стильних образів

#1

Збираючись ввечері в кіно або кафе з коханою, зверни увагу на образ з білої футболки з круглим вирізом і світло-коричневих шортів. Помаранчеві низькі кеди з щільної тканини стануть чудовим доповненням, а коричневі окуляри будуть відмінним завершенням твого образу.

#2

Помаранчевий піджак і темно-сині штани-чіноси будуть прекрасно виглядати в модному гардеробі найвимогливіших чоловіків. Любиш експериментувати? Доверши лук темно-коричневими шкіряними плетеними лоферами та окулярами в тон.

#3

Склавши образ з темно-синьої футболки з круглим вирізом і блакитних джинсів, можна спокійно йти на побачення з коханою або провести вечір з приятелями в невимушеній обстановці. Що стосується взуття, можна віддати перевагу практичності і вибрати бежеві шкіряні сланці. А щодо аксесуарів – чорні круглі окуляри додадуть образу сміливості та впевненості.

#4

Якщо ти запланував насичений день, поєднання чорної сорочки з довгим рукавом в шотландську клітку і блакитних порваних джинсів допоможе створити практичний образ в повсякденному стилі. Хотів би зробити лук трохи елегантнішим? Тоді як взуття до цього образу вибирай білі кросівки. І не забувай про окуляри!

#5

Якщо ти любиш виглядати стильно, і при цьому почуватися комфортно і нескуто, варто спробувати це поєднання рожевої сорочки з коротким рукавом у вертикальну смужку і тютюнових штанів-чінос. Говорячи про взуття, можна доповнити лук білими низькими кедами з щільної тканини. А темні окуляри стануть відмінним завершенням такого літнього образу.

#6

Привабливе поєднання бежевої сорочки з коротким рукавом в шотландську клітку і темно-зелених шортів дозволить підкреслити твою індивідуальність і виграшно виділитися з натовпу. Якщо говорити про взуття, білі низькі кеди з щільної тканини є чудовим вибором. А світлі жовті окуляри додадуть родзинку в образ.

#7

Створивши образ з темно-синьої сорочки з коротким рукавом з принтом і темно-синіх джинсів, можна з упевненістю йти на побачення з дівчиною або зустріч з друзями у невимушеній обстановці. Думаєш зробити лук трохи елегантнішим? Тоді як доповнення до цього ансамблю, зверни увагу на темно-червоні шкіряні лофери + окуляри середньої затемненості.

#8

Якщо в одязі ти цінуєш зручність і функціональність, біла лляна сорочка з коротким рукавом і різнокольорові шорти для плавання з принтом – чудовий вибір для модного повсякденного чоловічого образу. Ну а темні окуляри просто необхідність у такому ансамблі.

#9

Якщо в одязі ти цінуєш практичність, тобі сподобається тандем світло-коричневої сорочки з коротким рукавом і блакитних джинсових шортів. Укупі з цим луком вигідно будуть виглядати білі низькі кеди з щільної тканини і темно-коричневі окуляри.

#10

Попри те, що це досить нескладний образ, поєднання з оливкової куртки-сорочки з камуфляжним принтом і чорних штанів-чіносів припадає до душі стильним чоловікам, підкоряючи при цьому серця жінок. Любителі експериментувати можуть доповнити лук чорними замшевими лоферами і не надто темними окулярами, тим самим додавши в нього трішки строгості.

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