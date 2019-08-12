З'явилося перше зображення нового універсала Audi RS6

Компанія Audi опублікувала тизер однієї з шести RS-моделей, які планують показати до кінця цього року. На кадрі представлений універсал RS6 Avant.

Про те, що перед нами саме RS6 свідчить графіка задніх ліхтарів, яка повторює оптику моделі S6 Avant, а також характерні для моделі рейлінги на даху. Автомобіль уже неодноразово потрапляв в об'єктиви шпигунів, а його офіційний дебют відбудеться через місяць.

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Так німці готують конкурента моделям Mercedes-Benz AMG E63 і E63 S Estate: в оснащення новинки увійде та ж силова установка, що і у старшого RS7 Sportback. Він комплектується твін-турбо мотором V8 віддачею близько 600 кінських сил.

Офіційний дебют новинки відбудеться у рамках вересневого автосалону у Франкфурті. Однак першими побачити новинку зможуть учасники закритого клубу Audi Sport в Берліні. Напередодні відкриття виставки, виробник презентує універсал найвідданішим шанувальникам.

Тизерне фото нової Audi

Крім RS6 Avant компанія повинна представити ще п'ять моделей до кінця цього року. Серед них, як очікується, будуть: кросовер RS Q3 Sportback, який дебютує разом зі своїм менш потужним "братом", вже згадана раніше модель RS7 Sportback, "заряджена" версія кросовера Q8, яка посяде місце флагмана, а також ще один спортивний універсал – Audi A4 Avant.

Частину новинок, включаючи RS6, покажуть у Франкфурті, але, швидше за все, компанія не стане розкривати всі моделі за один автосалон, і залишить деякі з них до автосалону в Лос-Анджелесі.

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