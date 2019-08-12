Toyota подбає про водіїв, які плутають педалі

Компанія Toyota розробила технологію активної безпеки, здатну підстрахувати водіїв, які плутають педалі газу та гальма. Нова функція придушення потужності не дозволить різко прискоритися, якщо розпізнає попереду пішохода або велосипедиста.

Захисна система буде доступна опціонально та рекомендована літнім водіям старше 70 років.

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Очікується, що новий асистент активної безпеки з'явиться на серійних автомобілях у кінці цього року. В першу чергу додатковим захистом будуть оснащуватися гібриди Prius і Aqua, найбільш популярні у цій віковій аудиторії. Однак за бажанням власника функція може бути встановлена ​​на будь-який сучасний автомобіль. Стартова ціна системи – менше ніж 50 тисяч ієн.

ДТП з вини людей похилого віку – велика проблема для Японії. За даними Національного поліцейського управління країни, торік з вини неуважних водіїв пенсійного віку на дорогах загинули 460 осіб. Щонайменше 17 людей стали жертвами водіїв, які переплутали педалі газу та гальма. У травні 2019 року питання скорочення кількості таких аварій піднімалося на нараді з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Цілком ймовірно, що ініціатива Toyota – найбільшого автовиробника країни – змусить конкурентів розробити аналогічні системи. Середня тривалість життя в Японії – понад 84 років. За цим показником країна посідає перше місце у світі, причому за останні 10 років японці стали жити на 3,5 року більше.

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