Усик прокоментував перемогу над Белью

Український боксер Олександр Усик розповів про свої враження від бою з Белью.

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик зумів побороти британця Тоні Белью, однак не вважає його простим суперником.

Детальніше про бій: Усик переміг Белью, відправивши його у нокаут

"Я був зібраним та зосередженим у кожному раунді. Белью справді небезпечний боксер, що володіє важким ударом. Сказав йому, що він справжній чоловік та воїн. Добре, коли воїн зустрічається з воїном", – відзначив українець.

Відзначимо, що Олександр Усик – непереможний! Це вже 16 перемога українця на профі-рингу. У бою проти британця Тоні Белью він захистив титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі та зберіг пояси WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring.

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