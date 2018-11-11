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Усик прокоментував перемогу над Белью

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Усик прокоментував перемогу над Белью - фото 1
Усик прокоментував перемогу над Белью / Getty Images

Український боксер Олександр Усик розповів про свої враження від бою з Белью.

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик зумів побороти британця Тоні Белью, однак не вважає його простим суперником.

Детальніше про бій: Усик переміг Белью, відправивши його у нокаут

"Я був зібраним та зосередженим у кожному раунді. Белью справді небезпечний боксер, що володіє важким ударом. Сказав йому, що він справжній чоловік та воїн. Добре, коли воїн зустрічається з воїном", – відзначив українець.

Відзначимо, що Олександр Усик – непереможний! Це вже 16 перемога українця на профі-рингу. У бою проти британця Тоні Белью він захистив титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі та зберіг пояси WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring.

Читайте також: Аналіз бою Усик – Белью: потужний нокаут українця і гіркі сльози британця

Джерело: championat.com
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