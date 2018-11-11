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Усик – Белью: відомий боксер Леннокс Льюїс поділився враженням про бій

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Леннокс Льюїс прокоментував бій Усик-Белью - фото 1
Леннокс Льюїс прокоментував бій Усик-Белью

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Леннокс Льюїс привітав Олександра Усика з вражаючою перемогою у бою з Белью.

Британський та канадський боксер-профі у надважкій вазі та екс-чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC, IBF та WBA Леннокс Льюїс поділився враженнями від бою Усик-Белью. На своєму профілі в соцмережі Twitter він відзначив бійців та подякував за таку зустріч на рингу.

Детальніше про бій: Аналіз бою Усик – Белью: потужний нокаут українця і гіркі сльози британця

"Вітаю Олександра Усика з вражаючою перемогою. Тоні Белью, тримай голову високо. Нічого, крім поваги до тебе", – відзначив він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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