Усик – Белью: відомий боксер Леннокс Льюїс поділився враженням про бій

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Леннокс Льюїс привітав Олександра Усика з вражаючою перемогою у бою з Белью.

Британський та канадський боксер-профі у надважкій вазі та екс-чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC, IBF та WBA Леннокс Льюїс поділився враженнями від бою Усик-Белью. На своєму профілі в соцмережі Twitter він відзначив бійців та подякував за таку зустріч на рингу.

Детальніше про бій: Аналіз бою Усик – Белью: потужний нокаут українця і гіркі сльози британця

"Вітаю Олександра Усика з вражаючою перемогою. Тоні Белью, тримай голову високо. Нічого, крім поваги до тебе", – відзначив він.

Congrats to @usykaa on a spectacular win. @TonyBellew hold ur head high. Nothing but respect for u. #UsykBellew — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 11 листопада 2018 р.

Читайте також: Серце розбито: Белью закінчив кар'єру після поразки від Усика