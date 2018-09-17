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З'явилися перші фото Хоакіна Фенікса зі зйомок фільму про Джокера

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Хоакін Фенікс - фото 1
Хоакін Фенікс / kino.tricolor

Режисер фільму про суперлиходія Джокера Тодд Філліпс опублікував перше фото виконавця головної ролі, актора Хоакіна Фенікса.

У картині, яка поки що не має офіційної назви, Фенікс перетвориться у відомого ворога Бетмена і покаже його історію ще до того, як він стане лиходієм.

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Режисер опублікував знімок у своєму Instagram, підписавши його "Артур", очевидно, натякаючи на те, що таке ім'я носив лиходій перш ніж взяв свій псевдонім.

Фільм буде дослідженням людини, яку ігнорує суспільство, яке стане не тільки сміливим вивченням рис характеру, а й широким повчальним розділом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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