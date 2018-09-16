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Стівен Кінг назвав найкращий фільм в історії

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Цей фільм – екранізація однойменного роману Маріо Пьюзо - фото 1
Цей фільм – екранізація однойменного роману Маріо Пьюзо / Beagle

Король жахів, письменник Стівен Кінг назвав найкращий, на його думку, фільм в історії кінематографа.

Стівен Кінг є одним з найбільш відомих і читаних письменників у світі. Він працює в жанрі жахів. Його твори і фільми за мотивами книг широко відомі у всьому світі.

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"Хтось запитав мене вчора: який фільм найкращий з тих, що ви дивилися? Через ніч роздумів, в якій я насправді не потребував, я з упевненістю можу відповісти: "Хрещений батько-2", – написав Кінг в Twitter.

Цей фільм – екранізація однойменного роману Маріо Пьюзо, виданого в 1969 році. Фільм "Хрещений батько-2" отримав одинадцять номінацій на "Оскар" і виграв у шести категоріях. Це був перший сиквел, який отримав нагороду за Найкращий фільм, нагороду в категорії Найкращий режисер Френсіс Форд Коппола, Найкращий актор другого плану Роберт Де Ніро і найкращий адаптований сценарій Френсіс Форд Коппола і Маріо Пьюзо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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