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Ілюстратор перетворює відомих героїв у котів: кумедні кадри

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Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 1
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Ілюстратор створює чарівні малюнки, у яких знамениті персонажі стають котами. Зацініть!

Ці кумедні роботи з милими котиками створює ілюстратор з псевдонімом Derlaine, обираючи популярних героїв у якості основи. Принцеси Діснея, персонажі з аніме та ігор, Гаррі Поттера, Зоряних війн, Marvel та інші. Порція мі-мі-мі зашкалює, це варто побачити!

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Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276159
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine
Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276158
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine
Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276157
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine
Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276156
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine
Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276155
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine
Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276154
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine
Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276153
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine
Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276152
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine
Відомі персонажі перетворились у кошенят - фото 276151
Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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