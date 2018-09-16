Ілюстратор перетворює відомих героїв у котів: кумедні кадри

Ілюстратор створює чарівні малюнки, у яких знамениті персонажі стають котами. Зацініть!

Ці кумедні роботи з милими котиками створює ілюстратор з псевдонімом Derlaine, обираючи популярних героїв у якості основи. Принцеси Діснея, персонажі з аніме та ігор, Гаррі Поттера, Зоряних війн, Marvel та інші. Порція мі-мі-мі зашкалює, це варто побачити!

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Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

Відомі персонажі перетворились у кошенят / Derlaine

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